“Me lo guardé para proteger a mis padres”: Mariela Sotomayor recordó el bullying que sufrió cuando era niña

La periodista de farándula, Mariela Sotomayor, abrió su corazón en el último capítulo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde habló sobre un episodio que marcó su vida: el bullying que vivió en el colegio.

“Fue una situación que yo me guardé por muchos años, y fue justamente en la televisión cuando uno abre una cajita, y dice ‘mira lo que está aquí’”, partió comentando la comunicadora. “Cuando era chica, era muy parecida a lo que soy ahora, me gustaba hablar, participar, cantar, bailar, recitar, animar y todo lo que se te ocurriera”, añadió.

“Yo estaba en el colegio de monja, incluso quería ser monja, y llegó un minuto que al estar tan presente en tantas cosas como los actos del colegio, me pasó la cuenta. Y viví una situación súper fuerte para mi edad”, confesó Mariela.

“Un día yo estaba en el colegio y la profesora dice: ‘un sinónimo de la palabra pituca’. En ese tiempo, yo tenía 9 años, y mis compañeras empiezan ‘Mariela, Mariela, Mariela. Es que Mariela se compró esto y no me convidó, y tiene esto y no sé qué’”, continuó su relato.

La profesora no halló nada mejor que sacar a todas las compañeras de la periodista, parar a Mariela en la puerta y hacer que cada una dijera el problema que tenía con Mariela. “Ese fue el primer cara a cara que tuve en mi vida con 9 años”, dijo sin rencor a la maestra.

“Pasaban las horas y yo pensaba si eso estaba bien. Me parecía como loco dentro de mi mente de niña (...) De ahí en adelante empezó un momento muy difícil de mi vida, que duró como dos años y medio, en donde yo era víctima de las típicas burlas de mis compañeras”, contó.

“En vez de ir donde mis papás y explicarles lo que me pasaba. Yo me preocupé mucho por ello, y dije no quiero que mis papás escuchen todas estas cosas que dicen, y se pongan tristes. Yo en mi familia era consideraba una niña muy luminosa, me lo guardé para protegerlos a ellos y caminé durante mucho tiempo con la cabeza gacha, pensando si mi vida siempre iba a ser”, reveló la periodista.

Sotomayor contó que este miedo a las burlas la siguió durante toda su vida. Cuando entró al reality, Mariela se vio enfrentada a tres personas (Faloon Larraguibel, Blue Mary y Camila Recabarren) que de un momento para otra la comenzaron a atacar. La periodista confesó se sintió terrible y era como revivir una pesadilla en frente de todo Chile.

“Fue un momento espantoso, yo quería escapar (...) Pero pensé que yo no era la misma niña que tenía 9 años y no supo como defenderse o prefirió hacer como que no pasaba nada. Dije las voy a enfrentar”, cerró.