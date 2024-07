“Me voy súper decepcionada”: El duro descargo de Marilyn Pérez tras salida de Caja de Pandora

“Me voy súper decepcionada porque siento que hay cosas que uno debe valorar en las personas y conmigo no lo hicieron”. Con esas palabras la periodista Marilyn Pérez manifestó su absoluta frustración tras su salida voluntaria del programa de La Red, Caja de Pandora, el mismo donde Francisco Kaminski y Camila Andrade comenzaron su romance.

Según reveló en entrevista con el medio LUN, la periodista sintió que tuvo que remar sola para sacar adelante el espacio, pero hubo cosas “intransables”.

“Fui estandarte del programa. Me sentí solita, estuve tres meses asumiendo el rol de líder dentro del equipo Me eché al hombro al programa con el apoyo del equipo de producción, pero hay cosas que son intransables y que más adelante van a saber”, adelantó.

Además, comentó que si bien las temáticas fueron mutando a contenidos más de farándula, ella siempre se adaptó a los cambios, pero así y todo no la habrían valorado como se merecía.

“A mí me mueve mucho el tema animalista, ayudo a perros, y también cocinamos para gente que vive en la calle. El programa era una bonita vitrina, pero me voy súper decepcionada porque siento que hay cosas que uno debe valorar en las personas y conmigo no lo hicieron”,

A través de un video en Instagram, reveló que “he decidido dar un paso al costado en Caja de Pandora. Me voy por decisión propia, para que no se malinterpreten las cosas. Me voy y no tiene nada que ver con mis compañeros, con quienes me llevaba la raja”, aclaró.

La caída de Caja de Pandora

Tiempo atrás, Cristián Awad, productor ejecutivo de “Caja de Pandora”, reveló las duras consecuencias que ha traído al programa la polémica infidelidad de Francisco Kaminski con Camila Andrade.

“Hoy, La Red está tratando de ponerse de pie con este modelo de negocios, para poder tener programas de producción nacional”, indicó en aquella oportunidad.