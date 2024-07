Pancha Merino salió a la defensa de Tonka Tomicic y se fue en contra de Parived: “Yo sé que va a volver en gloria y majestad”

Una de las personas que siempre ha estado al lado de Tonka Tomicic en medio de todo el escándalo en el que está metida, por el cual ha tenido que ir a declarar a Fiscalía, es su amiga y excompañera del matinal “Bienvenidos”, Pancha Merino.

PUBLICIDAD

Esta defensa férrea volvió a salir después de que el capítulo de este miércoles de “Tal Cual”, en donde José Miguel Viñuela y Merino sirvieron de anfitriones a la invitada, Berta Lasala, cuando comenzaron a hablar de farándula nacional.

En el programa deslizaron la idea de que Lasala podría incorporarse al panel de espectáculos de “Sígueme”, y ahí es cuando Pancha señaló que ella no podría volver a participar de un espacio así. “Yo no tengo ganas de andar pelando a la gente. Imagínate cuando hablan de Tonka, se me parte el corazón”, confesó.

“Es buena compañera, buena comunicadora”

Berta argumentó que uno podría hablar de los temas de Tonka, ya que es un hecho real que está siendo investigado por el Ministerio Público, y a esto agregó “qué bueno que dio la declaración, hasta cuándo iba a seguir encubriendo a este gallo (Parived)”, idea que fue secundada por su amiga.

Viñuela agregó el dato que supuestamente Parived se habría molestado por el testimonio de su expareja, y a Lasala le salió de las entrañas el siguiente dicho: “¡Un patúo! Después de todo lo que la caficheó...”. Ella se arrepintió de seguir hablando por temor a una demanda.

“Pero es verdad, tú estás diciendo algo que opina todo el mundo”, dijo Pancha evidentemente nerviosa. José Miguel seguía con su rol de investigador, y recordó el salario millonario de Tonka que ella declaró en su testimonio a la Fiscalía. “Ese hueón se la chupó toda”, lanzó Merino.

“Lo que pasa es que cuando una mujer gana tanto, el hombre se pone envidioso inconscientemente. Sobre todo si no hace nada, si no gana y no hace nada. Seamos realistas”, dijo la actriz en contra de Parived.

“Para mí la Tonka es una de las minas con más buen corazón con quién yo he trabajado en la televisión chilena. Es buena compañera, buena comunicadora. Yo sé que va a volver en gloria y majestad en algún momento. No ahora porque tiene que guardarse, en algún momento tiene que volver porque se necesita gente así en la tele”, cerró Pancha Merino.