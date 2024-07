Valentina conocerá a Alonso en “Juego de Ilusiones” sin ser consciente de la verdadera relación entre ellos

Finalmente Valentina y Alonso se conocerán oficialmente en “Juego de Ilusiones”, sin ser ella consciente de lo que ha hecho él a sus espaldas ni menos de que, en realidad, son hermanos biológicos.

La situación ocurrirá en el próximo capítulo de la teleserie de Mega, el cual será emitido el lunes, pero la estación televisiva liberó un adelanto en que aparece ese momento.

El personaje de Camila Hirane, luego de recibir el alta médica en la clínica, llegará a la mansión Mardones Nazir con Julián, como forma de asentarse en un lugar para su convalecencia. Al pasar al living, la mujer conocerá al rol de Alonso Quintero, pues se encuentra visitando a Javiera.

“Estarán en las mejores manos”

Entonces el padre de las hermanas Mardones lo presentará, aclarando que es hijo de Patricia, la empresaria de seguridad que conoció en la clínica. “Tú vas a estar a cargo de mi seguridad”, comentará Valentina, frente a lo cual su pareja aclarará que él se encargará de la seguridad de todos en la familia. “Estarán en las mejores manos”, señalará el hijo de Patricia.

Por cierto, Valentina ignora por completo que este joven que conocerá oficialmente ya sabe de su existencia mucho más de lo que ella sospecharía. De hecho, fue él quien la secuestró y la mantuvo cautiva tras el fallido plan de fuga de Alana y Mariana de la cárcel El Faro.

Es más, ni siquiera imagina que en realidad Alonso es su hermano biológico.

Cabe señalar que el hijo de Patricia se sorprendió al enterarse de que su madre había liberado a su hermana. Apenas supo, la encaró exigiendo explicaciones por lo sucedido. Entonces, el personaje de Ximena Rivas le comentó que ya había revisado todos los videos con los interrogatorios que le hicieron a Valentina, estando ella sedada, al punto que no recuerda nada de lo que ocurrió en su cautiverio.

“No puedo confiar en esta Valentina, no la conocemos, no nos conoce a nosotros, la crió otra gente, no tiene ninguna lealtad hacia nosotros y no tiene por qué tenerla”, contextualizó Patricia a Alonso.