Belén Mora recordó su paso por “Morandé” y habló sobre los estándares de belleza: “Yo compartía vestuario con Paty Cofré porque no había otra talla”

La comediante nacional Belén Mora lanzó su carrera televisiva en el programa de humor “Coliseo romano”, lo que le permitió llegar a uno de los estelares más importantes de la historia de la televisión chilena, “Morandé con compañía” (MCC).

Este programa se caracterizaba por estar bajo el mando del animador Kike Morandé, quien compartía con diversas modelos, y comediantes que realizaban diversas rutinas en búsqueda de hacer reír a la persona que estaba en la casa.

Belenaza recordó su paso por dicho estelar de Mega durante su aparición en “Tal Cual”, en donde junto a Jordi Castell y José Miguel Viñuela comenzaron a hablar de los estándares de belleza. “Es súper frustrante el tema de cómo se percibe el peso”, dijo de entrada la humorista.

Belén Mora Captura: TV+

La experiencia de Belén Mora con el vestuario de “MCC”

“Yo me acuerdo que cuando entré a ‘Morandé con Compañía’ el 2012, yo tuve que haber estado pesando 68 kilos, ahora estoy pesando 63, o sea cinco kilos más. Y no había ropa para mí... Yo compartía vestuario con Paty Cofré porque no había otra talla”, confesó.

“Al principio, porque después sí había, pero si yo necesitaba hacer un personaje con una blusa, yo ocupaba una de Paty Cofré. La otra (ropa que había) eran de Claudia Schmidt, Marcela Brane, que eran petites (delgadas). O modelos como Jhendelyn Núñez, Mariana Marino que eran apoteósicas, a otro nivel. Marlen Olivari también era ‘curvilínea’, la vi al frente mío y era así (de delgada)”, continuó.

La comediante entregó una reflexión sobre cómo afectan los cánones de belleza, especialmente a su género. “A las mujeres se les exigen seguir con la misma belleza que tuvo a los 20, a los 30 (...) La belleza cambia, así como respeto a las mujeres que se hacen retoques, ácido hialurónico, bótox, qué sé yo; también respeto a las mujeres que deciden no hacerse nada, y que el paso del tiempo se note”, comentó.

“Yo por ejemplo no me he puesto ni manteca de cacao en la cara, y tengo líneas de expresión, tengo arrugas, tengo manchas. Quizás hoy en día no quiero hacerlo, porque aunque digan que no, te quitan microgestos y yo soy actriz, soy súper expresiva. Si me va a cambiar algo, prefiero no hacerlo, pero tampoco digo nunca”, cerró.