Lisandra Silva anuncia que se va de Chile junto a sus hijos: a pocos meses de su quiebre con Raúl Peralta

Este fin de semana, la conocida modelo cubana y exchica reality Lisandra Silva compartió un importante anuncio en sus redes sociales. A poco más de dos meses de comunicar su separación definitiva con Raúl Peralta, la influencer anunció que se va de Chile con sus dos hijos.

A través de su cuenta de Instagram, Lisandra compartió con sus seguidores la sorprendente noticia de que se irá a vivir a México con Noah y Leiah, sus hijos con el bailarín. “Es nuestro último domingo en Chile, porque nos iremos por un tiempo a México, Tulum”, escribió en una publicación que incluyó varias fotos de su hijo Noah.

El anuncio sorprendió a muchos, ya que apenas hace unos meses había confirmado el quiebre con el miembro de “Power Peralta”.

Sin embargo, no todo ha sido apoyo y buenos deseos para la modelo. Junto con la noticia de su partida, Lisandra reveló que su hijo Noah ha enfrentado recientemente problemas de salud. “Mi Jason Momoa, mi tritón, mi pirata, mi todo. Esta semanita no fue la mejor para la familia, Noah estuvo bien enfermo. Pero lo que no mata fortalece y ya está mejor”, escribió la influencer.

Confirmación del quiebre

Hace tan solo un par de meses, Lisandra y Raúl anunciaron públicamente su separación con un mensaje en sus redes sociales.

“Queríamos compartir con ustedes que hace ya casi seis meses atrás decidimos mutuamente ponerle fin a nuestra relación sentimental de cinco años”, con esas palabras la modelo cubana confirmó el quiebre sentimental.

Asimismo, la empresaria añadió: “Si bien en una noticia asimilada para nuestras familias y amigos, queríamos comunicárselo a todo aquel que siguió nuestra historia desde el inicio y siempre nos regaló tanto amor”.

Además, aseguró que la separación se dio en buenos términos. “Sepan que vivimos nuestra paternidad de manera compartida en tiempos iguales y mantenemos una relación con armonía y amistad, poniendo siempre por delante el bienestar de nuestros hijos”, expresó la influencer.