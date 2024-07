Se hizo el lindo: Pamela Díaz desclasificó el desaire de Iván Zamorano a María Alberó antes de conocerla

En entrevista con Iván Zamorano para su programa Sin Editar, Pamela Díaz recordó cuando las hizo de cupido para juntar a Bam Bam con su amiga argentina María Alberó, pero el exfutbolista se hizo el lindo, indicándole que no estaba tan interesado en conocer a la “alemanota”.

PUBLICIDAD

“La que te presentó a Alberó fui yo y yo insistí, porque no te gustaba la María”, desclasificó La Fiera.

“Este otro estaba triste (tras el quiebre con Eugenia Larraín), pero ya se le estaba pasando. Y le digo ‘sabís que te voy a a presentar una mina que te va a gustar. Va a ser una mina bacán pá voh’ y me dice ‘no, no me gusta. Es muy grande para mí, no es mi estilo’’”, recordó.

Pero, luego de conocerse se dio vuelta la situación, puesto que él reconoce que “ahí me enamoré altiro”, pero ella se hizo la interesante y lo dejó en visto.

“No me pescó ni en bajada, nada. Se hizo la difícil como dos meses, hasta que apareció el látigo de la indiferencia”.

Según contó Zamorano, él estaba en España y la llamó por teléfono para decirle que le hubiese encantado haber viajado con ella. Pero a María Alberó no le gustaron esas románticas palabras y se distanciaron.

Desde ahí, no la llamó más hasta que finalmente se reencontraron y no se separaron más, llevando 20 años juntos y 19 de casados, con dos hijos del matrimonio, junto a Blu Dumay hija de la argentina.

PUBLICIDAD

Respecto a tener otro hijo, Bam Bam bromeó que “le damos todos los días, pero no sale el cuarto”.

Se van a Europa

Tras ocho años viviendo en Miami, la familia decidió emigrar a España, para radicarse en Madrid.

“Siempre cuando nos casamos tuvimos el sueño de vivir en Europa.”, confesó, producto de los sueños y nuevos desafíos que tienen sus hijos de estudiar y jugar al fútbol allá.