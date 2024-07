“24 horas de locura, de desgaste mental por...”: Michelle Carvalho reveló cuánto está ganando por día por su participación en “Gran Hermano”

Michelle Carvalho tuvo un momento de sinceridad en una de las más recientes transmisiones de “Gran Hermano”, y es que la influencer brasileña reveló el suculento sueldo que está ganando por su participación en el reality de CHV.

En una conversación con Alexandra “La Chama” Méndez, la participante del encierro reveló sus temores por la apuesta monetaria y psicológica que le ha significado este nuevo desafío televisivo, esto considerando la gran suma de dinero que genera afuera y por menos trabajo.

“Yo estaba vendiendo un reels y dos stories por 3 mil dólares (cerca de 2.900.000 de pesos chilenos), y eso lo grabo en 20 minutos”, planteó de entrada sobre el negocio que mantiene en las redes sociales solamente al subir un video a su cuenta.

Acto seguido, la chica reality y la protagonista del encierro, comparó lo que está recibiendo por su participación en “Gran Hermano” se estaría acercando al mes.

“O sea, en veinte minutos yo hacía 3 mil dólares, y acá estoy ganando como 800 dólares el día”, lo que equivaldría a unos $760 mil diarios.

¿Valdrá la pena?

Tras esta reflexión con respecto a sus finanzas, la mujer de 30 años puso en duda el valor de la suma que se encuentra recibiendo por esta exposición.

“24 horas de locura, de desgaste mental, por 800 dólares”, cuestionó Michelle en el diálogo con su amiga de encierro.

Eso sí, Carvalho apuesta a que todo valdrá la pena y recibirá cosas positivas, sobre todo propuestas, una vez que salga del encierro de CHV.

“Que todo este sacrificio mental y desgaste emocional me traiga ese retorno, que cuando salga las agencias digan ‘la quiero’, o que las métricas de Instagram hayan volado. Porque salir mal parada, con mala fama, destruida y que no me contraten... ¡uh! Sería mi ruina”, remató sobre su futuro.