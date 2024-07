Arturo Longton y el proyecto que frenó su partida de Chile: “Fue una señal de la vida esta propuesta”

Arturo Longton será parte del nuevo programa de Canal 13, “¡Hay que decirlo!”, el que parte el próximo lunes, a las 17:00 horas, con contenido de entretención y novedades del mundo del espectáculo.

Animado por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez, el nuevo proyecto del Área de Entretención y Cultura del 13 contará con un variado panel, en el que estará Arturo Longton (45).

Arturo Longton se hizo altamente conocido como figura del reality show “La granja” de Canal 13, en 2005, en donde llegó hasta instancias finales. Posteriormente fue parte de otros espacios por el estilo, como “Expedición Robinson: la isla VIP”, “1810″, “Mundos opuestos 2″ y “Tierra brava”. En 2023, además, destacó en el panel de la primera temporada de “Gran hermano”.

Acerca de su llegada al equipo de “¡Hay que decirlo!”, Longton confiesa que “estoy contento, y por varios motivos. Primero, implica hacer algo que nunca he hecho; segundo, es con un equipo que me da mucha confianza y en el que tengo muchos amigos y me motiva mucho trabajar con todos ellos; y tercero, es en Canal 13, el canal en donde partí y en donde me siento bacán, querido y cuidado”.

Y no se fue de Chile

Arturo Longton tenía pensado irse a vivir a Brasil un tiempo, pero la oferta para sumarse al nuevo franjeado de las tardes del 13 lo hizo cambiar de opinión: “Fue una señal de la vida esta propuesta, son oportunidades que tienes que tomarla y ver cómo te va, porque el irme a otro lado lo puedo hacer siempre, pero que te llamen para un programa así, no. Habría sido muy tonto de mi parte no hacer este programa”.

Sobre su actual momento, Longton afirmó que este proyecto “me pilla en un momento en que tengo la posibilidad de decidir las cosas que quiero hacer. Hoy hago lo que quiero hacer y no lo que necesito”, a lo que agrega que “estoy tranquilo trabajando en este nuevo programa y eso me gusta mucho. Yo el año pasado fui panelista de otro programa, de un reality, y si bien el equipo fue un 7, no lo pasé bien, no fluyó, me sentía como atrapado y cuando tenía que hablar, como que no era yo. En cambio aquí todo es distinto. Haciendo una analogía, es como pasar de un Fiat 600 a un Ferrari”.

En relación a cómo lo verán en “¡Hay que decirlo!”, el viñamarino responde que “me van a ver cómo soy. He cambiado, no soy la misma persona de hace 20 años obviamente y creo que es parte de la madurez normal en ciertos aspectos. Ya no soy ese pendejo que decía cualquier cosa sin medir las consecuencias, pero de todas maneras mantengo mi esencia”.

Su arribo a “¡Hay que decirlo” implica una nueva estructura en su vida diaria, de hecho, entre risas confiesa que “este será mi primer trabajo full time, nunca he estado todos los días haciendo algo, porque los realities no son un trabajo. Es por eso que es la primera vez que voy a vivir algo así, a mis 45 años. E, insisto, lo estoy haciendo porque lo quiero, no porque lo necesite, así que hay menos nervios por lo mismo. Hoy estoy relajado y más suelto”.

Este espacio en televisión le significará, según confidencia, “un vuelco de responsabilidad, porque tendré que estar todos los días en el canal, en las reuniones de pauta y en el programa, por lo que será una dosis de responsabilidad diaria”.