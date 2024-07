Aseguran que Skarleth Labra y Jorge Aldoney habrían puesto fin a su relación: se dejaron de seguir en redes sociales

Al parecer la relación entre Skarleth Labra y Jorge Aldoney habría llegado a su fin, y es que los exparticipantes de “Gran Hermano” se habrían dejado de seguir en las redes sociales y borraron todo rastro de su romance de sus perfiles.

Recordemos que ambos se conocieron entre mientras estaban en la primera temporada del encierro de CHV, en donde comenzaron su amorío cuando el exMiss Chile besó inesperadamente a la joven. Terminado el reality, ambos se fueron a vivir juntos y han compartido varios detalles de su noviazgo con sus seguidores de diversas plataformas.

Sin embargo, este cuento de amor habría cambiado. Según las señales que se pueden ver en sus perfiles de Instagram, ambos se habrían dejado de seguir durante la jornada de este domingo mientras que Skarleth se encuentra en Punta Arenas, su ciudad natal.

Otra acción que despertó los rumores de un quiebre fue que Jorge y Skarlet borraron todas las fotografías en donde aparecían juntos.

Jorge Aldoney y Skarleth Labra

El gran cambio en su relación

Cabe destacar que hace un par de días, la joven de 19 años reveló que iban a dejar de vivir juntos y que ella tendría su espacio en solitario.

“Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos”, contó Skarlet ante la pregunta que les hizo un seguidor en una transmisión en vivo. “Sí, Merengue se va ir a vivir solita”, complementó Aldoney.

Ante tales declaraciones, la chica reality e influencer dio a conocer los motivos detrás de esta decisión: “Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita...”, ejemplificó Labra, dando a entender que sería un paso importante para su relación, pero que estaría todo bien entre ambos.