“Colágeno a la vena”: Carmen Gloria Bresky presentó en sociedad a nueva pareja 12 años menor

A dos años de su separación matrimonial con Sebastián Leyseca, la actriz Carmen Gloria Bresky presentó en sociedad a su nueva pareja, un tatuador 12 años menor, de nombre Rodolfo.

PUBLICIDAD

Fue a través de su cuenta de Instagram que compartió fotos junto a sus tres hijos y nieto, para luego compartir unas románticas postales junto a su enamorado. En una de ella, dándose un tierno beso en la trompa, tal como decía Pincoya sin glamour en Gran Hermano 1.

Además, dedicó algunas palabras tras la celebración de cumpleaños.

“Semana cumpleañera. Agradecida de mi camino recorrido , de quienes me aman, mi familia que me apoya , mis hijitos amados , mi Gael que me roba el corazón cada vez que me mira y me dice Yoya mis amigos que siempre están ahí”, destacó.

La publicación recibió más de 20 mil corazones y decenas de comentarios celebrando el romance.

“Yoyaaaaa!! Feliz cumpleaños Queen! Espero que hayas tenido un día precioso con todos tus amores”, “Colágeno a la vena jajjajajajja”, “Con eso colágeno quien no @carmenengloriabresky”, “Cada día más radiante y hermosa! Feliz cumpleaños Yoya preciosa”, comentaron.

Carmen Gloria Bresky tras separación

“Para volver a instalarte con una pareja hay que darse un tiempito, sobre todo si uno viene saliendo de una relación de 20 años. Había que tener una pausita”, comentó tiempo atrás en conversación con Pamela Díaz.

PUBLICIDAD

“Cuando una no está emparejada, no quiere decir que una estuvo sola sola sola po’. Había que tener su escolaridad de vuelta. Tuve por ahí unos caserigüis (sic)”.

Pamela Díaz le consultó si es que no estaba disponible, y Bresky confirmó que estaba fuera del mercado. Al ser consultada de hace cuánto tiempo que está con este nuevo pololo, ella no pudo especificar el tiempo exacto debido a que ha sido un ir y venir, es decir, han pasado por algunos quiebres.

La Fiera comentó que le cae muy bien la pareja de Carmen Gloria, que era simpático, incluso reveló que se iba a tatuar con él, pero esto no logró concretarse ya que cuando Pamela tenía planes de tatuarse, en ese momento él no estaba pololeando con Carmen Gloria, así que prefirió no contactarse con él.

Finalmente, Carmen Gloria respondió a la pregunta de Pamela señalando que no hay reglas para el tiempo en que una persona puede volver a las pistas tras una relación, sino que depende de cada caso. “Yo sí encuentro que es súper bueno darte un aire, un reseteo”, comentó.

“Hay que estar sola también, mi idea era estar sola harto rato, era mi idea porque soy muy buena para estar emparejada. Estuve 20 años, y antes estuve en otra relación, y en otra relación. No soy de estar mucho rato soltera (...) Me gusta embalarme con alguien, inventarme con quién es otra cosa, forzar una relación, esa gente que siempre busca estar enamorada, creo que no”, cerró.