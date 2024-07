“La rivalidad se formó porque yo soy de Colo Colo y él es de la U”: Iván Zamorano cuenta la firme sobre su relación con Marcelo Salas

Iván Zamorano estuvo como invitado en el nuevo capítulo de “Sin Editar”, en donde recordó algunos de sus momentos en el mundo del futbol. En este contexto, es donde el exdeportista contó la firme sobre su vínculo con Marcelo Salas fueron claves para La Roja durante el camino al Mundial de Francia 1998.

“¿En Chile te llevas bien con los otros futbolistas? ¿Con Salas te llevas bien?”, preguntó La Fiera en el programa de YouTube al exdelantero del Real Madrid, esto dado los rumores que existen hace varios años sobre que ellos no tendrían una buena relación.

A lo que Zamorano contestó: “Si, con todos, yo no tengo problema. Es un mito eso de que nos llevamos mal. Es un mito, yo nunca tuve rivalidad con él, la rivalidad se formó porque yo soy de Colo Colo y él es de la U, a partir de ahí, a nivel comunicacional vende mucho la rivalidad”, partió señalando el ídolo de La Roja.

“Cuando estábamos en la selección no había ni un grupo de la U, ni un grupo de Colo Colo, habían grupos que se llevaban mejores que otros. Con Marcelo éramos compañeros, amigos a lo mejor no, yo me llevaba mejor con Fabián Estay, Toby Vega, Nelson Tapia”, sostuvo el exfutbolista.

La diferencia de edad

De hecho, Zamorano comentó que si hubiese existido una mala onda entre ambos, no hubiesen tenido complicidad dentro de la cancha en sus años dorados, ya que la dupla Za-Sa fue parte importante y clave dentro de los torneos. Eso sí, aseguró que la diferencia de edad pudo jugar un factor relevando al momento de iniciar una relación fuera de la cancha.

“Si nosotros nos hubiésemos llevado mal, no creo que hubiéramos sido tan grandes como fuimos en la selección, porque nosotros en la cancha nos conocemos de memoria. Él es más joven, es mucho más chico. Yo tengo 57 y él 49″, aseguró.