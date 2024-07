“Te saca lo peor de ti”: El gran temor de Marcela Vacarezza con los sueños televisivos de su hija Martina

“¿Qué hacemos con esta niñita que le encantan los realities?” fue la pregunta que Rafael Araneda le realizó a Pamela Díaz, refiriéndose a su hija mayor Martina que desea participar en un programa de telerrealidad, pero que no cuenta con la venia ni del animador no de su madre Marcela Vacarezza.

PUBLICIDAD

“Yo iría feliz, pero no me dejan. No tengo el apoyo de estos dos”, le dijo Martina a La Fiera, quien le recomendó, medio en broma, medio en serio, que se fuera de la casa para que tome sus propias decisiones.

La joven, reconoció que sus padres tienen razón de que un reality “es complicado, hay que saber manejarlo y todo. Pero yo creo que si ellos son del mundo de la tele, deben dejarme más fácil...como conocen la tele deberían enseñarme a hacerlo bien y no decirme que no lo haga”, señaló, dando a entender que podrían darle tips para manejar la situación.

Pero, su madre le explicó la gran diferencia entre un programa común y corriente y un reality donde graban su propia vida, 24/7.

“Es distinto un programa de televisión a un reality, porque uno te puede decir ciertas cosas, pero estando encerrado se olvida todo”.

El temor de Vacarezza por sueño de Martina

Además, Vacarezza indicó cuáles serían las debilidades de Martina, que podrían perjudicarla en la convivencia.

“Ella es llorona. Entonces, decirle ‘Martina, no llores, controla esta cuestión, vas a estar con gente desordenada’. Eso lo puedes controlar por un par de días, pero después ya se olvida y te saca lo peor de ti”, manifestó la preocupada madre y exanimadora de televisión.

PUBLICIDAD

Ahí, la tía Pamela defendió a Martina y aseguró que no sacaría lo peor de ella, puesto que “esta no es lesa tampoco”.

Tiempo atrás, la joven de 22 años y exestudiante de leyes, había manifestado su interés por ingresar a un reality e incluso llegó a la etapa de inscribirse, pero finalmente no postuló. Quizás ahora, Gran Hermano la recibe para subir el rating.