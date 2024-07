“Vuelvo a mi segunda casa”: Iván Zamorano y su familia se irán de Miami para comenzar una nueva aventura

Durante el más reciente capítulo de “Sin Editar”, Iván Zamorano habló sobre su futuro de su familia y la complicada decisión que tuvieron que tomar con María Alberó.

En el programa de YouTube de Pamela Díaz, el exfutbolista reveló que él junto con sus hijos Blu Dumay, Mía e Iván Jr. se irán de Miami tras ocho años viviendo en la ciudad estadounidense y comenzar una nueva vida en España, específicamente en la ciudad de Madrid.

Cabe recordar que Bam Bam llegó al país norteamericano en la Copa América 2016, en donde solamente tenían planificado estar en un mes. No obstante, un contrato de Univisión lo hizo permanecer más tiempo.

“Seguimos aquí, pero ahora agarramos un nuevo desafío y nos vamos”, adelantó Zamorano. A lo que Pamela quiso indagar más allá y preguntó: “¿Cuándo se van?”.

“Yo me voy a fines de agosto (...) Cuando nos casamos siempre tuvimos el sueño de vivir en Europa, ya cumplimos una etapa acá en Miami”, confesó.

Los motivos detrás de su decisión

“Vuelvo a mi segunda casa”, aseguró Iván, con una sonrisa. “En estos ocho años yo he crecido mucho como profesional y como ser humano, me gusta lo que estoy haciendo, pero la decisión tiene que ver con un tema más familiar. Mía va a estudiar en Madrid, el Ivancito quiere jugar al fútbol en Europa”, explicó.

En esa línea, Iván comentó que esta determinación fue porque él no se quiere perder de estos momentos que vivirán sus retoños y que quiere disfrutarlos a concho.

“Le contaba a María que yo perdí a mi papá con trece años, no tuve esa relación de que él (su progenitor) disfrutara las cosas mías y yo no me quiero perder eso de mis hijos”, argumentó.

Finalmente, el exídolo de La Roja comentó que en primera instancia comenzarán viviendo en Madrid pero que aún no sabe dónde irán a terminar y que será una “nueva aventura” para todos.