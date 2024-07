“La Aránguiz y la otra me humillaron brígido y ella...”: Fran Maira reveló la verdadera razón de su quiebre con la “Guarén”

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Fran Maira aclaró su mala onda con Valentina Torres, más conocida como “Guarén”, asegurando que la exTierra Brava fue la culpable de su quiebre.

Todo comenzó tras la competencia de mujeres, donde Faloon resultó ganadora y cambió lugares con Fran, por lo que la exGran Hermano está compartiendo habitación con actual pareja de Nicolás Solabarrieta.

En primera instancia, mientras ambas se estaban mirando en el espejo, Fran habló a la cámara en tono de broma para aclarar que no son tan cercanas como se ve. “No somos amigas. Yo estoy enojadísima con ella porque ella la cag…”, confesó.

“Ella cree que no la cag… El tango se baila de a dos”, contestó Guarén, quien también miraba a la cámara.

“También la pude haber cag… yo, pero sé que no tanto como tú. Tú la cag… más que yo, si yo hablara, te cag…, y lo sabes. Deberías tenerme una carta, un poema y una canción de perdón. Te odio, me rompiste el corazón”, le reclamó de vuelta Fran, en tono de broma.

Acto seguido, Guarén le propuso a Maira que hablen fuera del reality: “Tú sabes por qué no puedo acercarme a decirte ciertas cosas. Al final no me voy a poder expresar al 100%, y no me sirve de nada decirte las cosas a medias. Jamás voy a exponer nuestras cosas frente a todo Chile porque no quiero que tengan derecho a opinar. No le debemos nada a nadie”, argumentó.

“Yo sí tengo cosas para decirte. Me sentí súper pasada a llevar en un par de situaciones, y sabes cuáles son. Tuviste mucho tiempo afuera para hablar y no lo hiciste, entonces si estás acá viviendo conmigo, obviamente voy a decirte lo que siento. Lo pasé mal, sufrí, viví un duelo que ni por un hombre había sentido nunca”, le dijo Fran.

El inicio del conflicto

Luego de este tenso momento, Fran contó la verdad sobre cómo inició su conflicto y la razón por la cuál no puede perdonar a Valentina.

“Nuestra promesa siempre fue ser famosas juntas, siempre quisimos llegar a la alfombra roja juntas, y la primera que se hiciera famosa hacía famosa a la otra. Pero salió del reality y nunca más me pescó. Y ahí empezaron a pasar cosas que no son tan graves, pero que en una amistad no van”, contó Maira a sus compañeros.

Asimismo, la exGran Hermano aseguró que uno de los motivos de su enojo es que cuando Torres comenzó su relación con Solabarrieta se alejó de ella, por ser una supuesta “mala junta”.

“Y qué mala junta voy a ser yo, si esta h… es la que se porta mal. Yo trabajo, estoy en mi casa, en privado no voy ni a discotheques. Soy terrible de piola. Ella fue la primera que se hizo onlyfans conmigo, no es una santa paloma”, indicó.

A eso agregó que también se enfadó con Guarén por un incidente que tuvieron en una fiesta. “En un momento la Aránguiz y la otra me humillaron brígido y ella no me defendió. Por eso yo me enojé, es eso”, desclasificó.