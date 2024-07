“Reencantarme con mi oficio”: Miguel Acuña le dio giro noticioso a sus redes sociales a la espera de “una segunda oportunidad” en la TV

Ya han pasado varios meses desde que fue despedido de Canal 13 como consecuencia del accidente en estado de ebriedad que protagonizó en octubre del año pasado, cuando atropelló a un grupo de ciclistas, sin embargo, por estos días Miguel Acuña reconoce estar muy entusiasmado al descubrir que los recientes videos publicados en su cuenta de Instagram, en los que retomó su labor periodística, le abrieron las puertas a un proyecto con el que espera “tener una segunda oportunidad” en la televisión.

PUBLICIDAD

Y es que hace algunas semanas, en un viaje a la sureña localidad de Hornopirén, Acuña sorprendió a sus seguidores de la red social con un breve registro audiovisual que le grabó su hijo Maximiliano, y en el que cual reportero de un matinal, entregó datos de su periplo por la Carretera Austral.

Los nuevos proyectos de Miguel Acuña

“Después de muchos meses volví a tener contacto, entre comillas, con la gente a través de un video y fue una experiencia súper linda sentir de nuevo el cariño y la respuesta de las redes sociales”, contó en lun.com el periodista, quien en ese momento prendió la ampolleta de una idea con la que espera retomar sus labores profesionales en comunicación.

Mi foco hoy está en diversificarme en las redes sociales, en profesionalizarme y mi proyecto tiene que ver con una productora que va a partir dentro de poco — Miguel Acuña

“Ahí se abrió este camino al mundo de las redes, de Instagram (@miguelacunaol), donde yo publicaba y no buscaba hacer contenido. Ahora estoy súper abierto a esa posibilidad. Ahora mi foco hoy está en diversificarme en las redes sociales, en profesionalizarme y mi proyecto tiene que ver con una productora que va a partir dentro de poco y que se va a dedicar a la entrega de contenido a través de las redes sociales. Espero que esa sea una entrada económica”, sincera al medio de circulación nacional, donde reconoce que este impulso fue tan espontáneo, que ni siquiera sabe porqué le pidió a su hijo que lo grabara.

“No sé porqué lo hice, fue una cosa que me salió en el momento. Fue espontáneo, no lo llevaba pensado. Incluso, cuando regresé me compré un micrófono para hacer mejor los videos, en el sur fue sólo con el celular”, contó Acuña, quien incluso se creó una cuenta en Tiktok para ampliar su oferta de contenidos.

“Hubo muchos seguidores, muchas visualizaciones y muchos comentarios, eso me abrió el abanico de panoramas y me dio mucho orgullo trabajar con mi hijo. Fue súper bonito y súper emocionante volver a enfrentarse a la cámara porque no lo había hecho más. Fue como reencantarme con mi oficio”, aseveró el periodista, quien no duda en reconocer que incluso ha soñado estos últimos meses con un retorno a la televisión. “Estoy luchando por tener una segunda oportunidad”, finalizó.