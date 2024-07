Viuda de Roberto Bruce compartió un emotivo mensaje que le envió el periodista a través de una actriz

A poco de cumplirse 13 años de la tragedia del avión de la Fach en Juan Fernández, que significó la partida de- entre otros- Roberto Bruce, su viuda lo recordó con una sensible anécdota cargada de emotividad.

PUBLICIDAD

Andrea Sanhueza participó como invitada al programa “Todo va a estar Bien”, por las pantallas de Zona Latina, instancia en la estuvo con Daniela Kirberg y conversó acerca de su podcast, “Ella, la mala madre”, así como también de temas más personales.

En este escenario, la psicopedagoga reveló que su difunto marido le envió un sensible mensaje.

“He tenido sueños con Roberto varias veces. Pero uno me llamó mucho la atención. Un día yo iba en el auto y pasó algo especial. Dije ‘guatón de mierda, por qué me dejaste sola, muéstrame que estás de alguna forma, que estás conmigo’”, inició sus palabras la emprendedora.

Luego de este episodio, contó que unos días después debía acudir a Canal 13 y, en el canal, se encontró con una reconocida actriz.

“Se abre el ascensor y estaba ella y me queda mirando de una forma especial. Yo la saludé, pasó el día y en la noche nos encontramos en un evento de zapatos de nuevo”, comentó.

“No conocía a tu marido y soñé con él”

Durante este segundo encuentro, la actriz se le acercó y le hizo llegar un especial mensaje de Roberto Bruce.

PUBLICIDAD

“Ella se acerca a mí y me dice ‘discúlpame que sea tan irruptora, pero encuentro que lo que pasó no es normal. Nos encontramos en la mañana y después de nuevo, entonces te tengo que decir el mensaje’. Yo no la conocía a ella más allá de verla en la tele”, señaló Andrea.

Sanhueza no entendía qué estaba sucediendo y le pidió a la intérprete que le comunicara el mensaje. “Ella me dice, ‘lo que pasa es que no conocía a tu marido y soñé con él hace una semana. En el sueño me dijo que por favor te dijera que él siempre va a estar contigo, que no te preocupes, que él te va a acompañar y que estés tranquila’”, narró la viuda sobre ese encuentro.

Luego de escuchar las palabras de la artista, Andrea no pudo contener las lágrimas. “Yo me puse a llorar, la abracé y le di las gracias. No toda la gente cree en esas cosas”, admitió.

Por último, aclaró que no entregaba el nombre de la actriz para no exponerla, pero indicó que “ella es muy especial, es una mujer muy metida en esa onda, está casada con alguien que también tiene mucha conexión. Se lo agradecí mucho, era algo lindo, me llenó el corazón y me hizo mucho sentido con lo que me había pasado antes”.