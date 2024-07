Austin Palao y Luis Mateucci casi a los golpes en ¿Ganar o servir?: “No jodas conmigo”

Los ánimos caldeados en los realities están a la orden del día. Si en Gran Hermano Sebastián Ramírez tuvo un tenso momento con Yuhui Lee y Manuel Napoli, en ¿Ganar o servir? Luis Mateucci y Austin Palao casi llegan a los golpes.

Todo surgió durante la prueba de los hombres para definir al segundo nominado y al segundo inmune de la semana, dinámica donde el participante peruano fue uno de los últimos en terminar.

Esto generó las burlas del argentino, quien le gritaba que seguía en el reality, porque antes el último en terminar las pruebas era “el Poeta”.

“¡Te salvaste sólo porque no está el Poeta! ¡Sino estarías en tu casa!”, le gritó repetidamente, hasta que sacó de sus casillas al cantante urbano.

Con la ira corriendo por sus venas, Austin fue a enfrentar a Luis y tuvo que ser contenido por sus compañeros. “¿Te jodo yo a ti? No jodas conmigo, h…”, le reclamó, mientras Luis, desafiante, le respondía que en el Círculo de Fuego fue Austin quien lo molestó a él.

Tras el incidente, Karla le preguntó a Pangal por su triunfo, y éste se quejó de la actitud de Mateucci. “Luis siempre grita en todas las competencias. Perro que ladra no muerde, para la otra un poquito más de humildad”, le dijo al argentino.

Por su parte, Luis reconoció estar molesto por no haber logrado ganar. “Voy a seguir hablando porque eso me caracteriza, no me voy a callar porque me lo digan, siempre voy a hablar”, agregó el trasandino.

El descargo de Austin contra Mateucci

Austin, en tanto, comentó que Luis le faltó el respeto con sus palabras durante la competencia. “Es curioso cómo personajes tan paupérrimos y pobres no respetan un deporte, yo esto me lo tomo muy en serio y jamás me vas a ver gritándole a alguien. Es una vergüenza deportiva, siempre hay personajes que no tienen respeto ni siquiera por una competencia. Cuando se quieren pasar de listos sacan lo peor de mí”, sostuvo sobre Mateucci.

Aunque Sabélo no logró finalizar la prueba, tenía inmunidad, por lo que el perdedor terminó siendo el penúltimo lugar, Nicolás Solabarrieta.

“Estoy caliente, porque partí bien, pero este tipo de pruebas nunca me han gustado. Me tocó perder y ojalá me toque ir a duelo para sacarme todo de encima. Ojalá no nos toque ir juntos con Guarén, que se salve ella y me toque ir a mí”, sostuvo el joven.

Finalmente, el Sirviente de mejor desempeño fue Facundo, quien escogió cambiar de roles con Nico para que ambos puedan dormir con sus parejas. Con eso, durante esta semana Nico será Sirviente de Oriana y Luis será Sirviente de Facundo.