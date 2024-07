¿Encendió un palo santo?: Hugo Valencia recordó la limpieza energética que fue asesorada por Parived en el estudio de “Bienvenidos”

¿Habría sido Tonka Tomicic víctima de magia negra? Fue el tema de conversación que se tomó la primera tanda del capítulo de este lunes 29 de julio del programa de farándula, “Zona de estrellas”. En este contexto, se contactaron con Pedro Engel, un íntimo amigo de la animadora tras trabajar juntos en el matinal de Canal 13, “Bienvenidos”, para hablar sobre el tema.

PUBLICIDAD

Pedrito, reconocido por su conocimientos de astrología, tarot y esoterismo, no quiso referirse a su amiga en un panel de espectáculos. “A la Tonkita la quiero como una hija. Es mi amiga y a los amigos uno los cuida. Por eso no voy a hablar de ella porque es mi amiga”, respondió el astrólogo.

El periodista Hugo Valencia, quien también trabajó con la dupla en dicho matinal, recordó una anécdota sobre Engel que involucra a Parived, pero recalcó que ellos no tienen una relación directa. “Tonka tenía una confianza especial en Pedro, y sabemos que esas confianzas especiales de alguna manera estaban visadas por Parived. Es muy probable que no hubiese perdurado esa relación si Parived no la ‘aprobaba’”, partió.

La limpieza energética de Parived

“En una época en que nosotros nos cambiamos de estudio a uno muy grande, donde habían pasado ciertas cosas en cierto estudio con otras producciones de programas”, agregó el periodista, quien al ser consultado si se trataban de hechos paranormales o resultados negativos en los proyectos, y aseguró que ambas cosas.

“Cuando llegamos a ese estudio se empezó a vivir una energía muy rara, Pedro comenzó a sentir cosas raras, Tonka también, había una energía rara. Era un estudio en 360° estaba en un subsuelo, todos los espacios eran del estudio y los camarógrafos estaban al medio”, contextualizó.

“Había una zona en donde se hacía el espacio de Pedro que duró una semana porque dijo que estaba cargado y tenía una energía muy rara. Nos terminamos moviendo a otro lugar y ese espacio terminó prácticamente inhabilitado, no se ocupó y había plata invertida ahí”, añadió.

“Parived le había recomendado a Tonka que se hiciera una limpieza en este estudio, y se realizó la limpieza. La cosa empezó a andar bastante bien, y yo te diría que fueron los mejores años en cuanto al equipo que habíamos formado entre panelistas y animadores. Más allá del rating, que nos iba muy bien”, confesó Hugo.

El periodista comentó que esta época de bonanza comenzó después de la limpieza que se realizó con asesoría de Parived y liderada por Pedro Engel. Sin embargo, Hugo Valencia fue enfático en mencionar que ellos no tienen una relación entre sí, pero el tarotista mantiene una relación especial con Tonka Tomicic.