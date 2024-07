Faloon Larraguibel se emocionó tras íntima confesión: “Qué estúpida seguir amando a una persona que me hizo tanto daño”

Una sincera conversación se dio entre Faloon Larraguibel y Blue Mary, su amiga personal dentro del encierro de Canal 13, “Ganar o servir”. La exanimadora del matinal Zona Latina, “Sabores”, abrió su corazón y habló sobre sus sentimientos hacia su expareja, Jean Paul Pineda.

Ellas estaban acostadas en el sector de los señores mientras la cantante urbana le subía el ánimo con respecto a su vida amorosa. “La fortaleza y el entender esa h*** y tal vez luchar contra ese amor, es un trabajo muy tuyo”, le dijo la locutora radial.

“Por ejemplo, yo te diría algo para que te quedes tranquila, no te juzgaría. Va a haber mucha gente que no te va a crucificar, no está bien que tú aparte de ese temor de vivir este proceso que es horrible, te sumes otro más...”, continuó María de los Ángeles.

“Suelta amiga, porque vas a ser más fuerte, porque cuando hay amor es lógico que uno quiera pensar en su mente e imaginar que las circunstancias puedan ser mejor”, añadió la cantante.

Faloon Larraguibel Captura: Canal 13

La íntima confesión de Faloon Larraguibel

Ante las palabras de aliento de su amiga, Faloon le confesó su sentir con los ojos llorosos: “qué estúpida seguir amando a una persona que me hizo tanto daño. ¿Cuánto tiempo una necesita para sanarse, y es perder más tiempo?”.

Su amiga la consolaba diciéndole que es muy reciente, y no es una pérdida de tiempo, sino una ganancia futura, ya que se estaba ganando a ella misma.

“Me siento muy fracasada”, dijo la exintegrante de “Yingo”, y su amiga le decía que su proyecto de pareja no es su vida. “Es lo que yo quería para toda mi vida”, contestó Larraguibel e inmediatamente Blue Mary le contestó “no importa, vendrá otro y mejor”. Esta íntima conversación entre las amigas de encierro, fue cerrada por un tierno abrazo.