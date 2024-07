“La competencia a mí me encanta”: Nacho Gutiérrez sobre su programa en la misma franja que Carmen Gloria Arroyo en TVN

El próximo lunes 5 de agosto Canal 13 estrena su nuevo programa de espectáculos “¡Hay que decirlo!”, el cual irá en la franja horaria de 17 a 19 horas, de lunes a viernes, a la misma hora en que TVN emite “Carmen Gloria a tu servicio”. El espacio del excanal del angelito será conducido por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, quien es amigo de la “jueza” y, evidentemente, competirán por el rating.

PUBLICIDAD

En este escenario, el animador fue consultado por Publimetro sobre cómo enfrentará esta competencia con la abogada, durante el evento de lanzamiento de la nueva apuesta de la estación televisiva del grupo Luksic.

“La competencia a mí me encanta”, señaló de entrada Nacho.

Asimismo, aclaró que Carmen Gloria Arroyo se enteró hace tiempo de esta situación. “Me llamó. ‘¿Vamos a competir?’, me preguntó. ‘Sí, no es un misterio, nosotros vamos de 5 a 7 (horas)’”, le señaló el rostro de Canal 13.

“Después, grabamos un spot en que salimos caracterizados como los personajes de la jueza y yo la llamé para contarle”, añadió el periodista.

“No hay nada que podamos hacer nosotros (con Carmen Gloria) que no sea otra cosa que juntarnos para reírnos. Creo que una gran terapia, además. Así que yo le mando un abrazo muy grande”, expresó Gutiérrez.

“Vamos a hablar de todos los canales”

El exconducto de “El Purgatorio” aseguró que la abogada le envió buenos deseos en su espacio del excanal del angelito, “igual como yo se los deseo a ella”.

PUBLICIDAD

“La competencia es buena porque nos lleva a ser mejores. Aquí hay un equipo grande trabajando, que queremos que siga creciendo, para que haya más pega”, argumentó sobre concidir en la franja horario con su amiga.}

Con respecto a las temáticas que serán abordadas en “¡Hay que decirlo!”, Ignacio fue claro en indicar que no habrá ninguna omisión acerca de lo que ocurre en el mundo del esepectáculo y la televisión.

“Vamos a hablar de todos los canales, pero cuando pase un problema aquí en Canal 13 o con algunos de los panelistas o animadores del programa, también tienen que hablar”, aseguró

Consultado en el caso hipotético que, por ejemplo, el rating de un reality del canal la estación televisiva privada vaya en descenso, Nacho afirmó que no se harán los desentendios. “Nosotros no nos podemos hacer los lesos con nada. Y, además, acuérdense que a Pamela Díaz nadie la pautea. Entonces, a la Pamela no le vengan con cosas de que ‘de este tema no se puede hablar’ porque ahí sale la ‘Fiera’ y sale del estudio”.

Otra vez en una situación hipotética, se le consultó al animador que, dado que Carmen Glioria Arroyo ha estado recientemente en la palestra pública por acusaciones de trabajadores de TVN, qué diría al respecto Nacho Gutiérrez.

“Todo lo que lo tenga que decir lo voy a decir el lunes, a las 5 de la tarde, en ´¡Hay que decirlo!’”, comentó con una sonrisa.