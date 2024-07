Maura Rivera ya cumplió su anhelada operación y se retiró los implantes de busto: “Me siento muy feliz”

La exchica Rojo Maura Rivera, ya se encuentra en su casa haciendo reposo, luego de someterse a una cirugía para retirarse los implantes que hace 15 años se puso, para aumentar el busto.

PUBLICIDAD

En su cuenta de Instagram, la bailarina explicó que “estoy en reposo, estoy con mis sostenes post quirúrgicos, estoy muy contenta de poder haber realizado ya por fin esta operación, que la tenía pensada hace mucho mucho tiempo, por fin lo logré”.

Precisó que debe realizar reposo absoluto, “no puedo levantar el brazo, no puedo hacer fuerza, no puedo manejar, tengo que tener ayuda, tengo mi enfermero personal menos mal, y por supuesto ayuda de la familia”.

Rivera sí explicó a sus seguidores que les irá respondiendo las dudas, sobre todo a las mujeres, “que quizás en mi generación se han puesto implantes, y se los quieren sacar ya, yo simplemente cumplí un ciclo, simplemente es mi respuesta al por qué me estoy sacando los implantes. Después de 15 años yo creo que ya era momento de retirarlos, y no los quiero más, siempre los quise, pero ya no quería mas”.

Storie Maura Rivera Captura Instagram

En enero de este año, una seguidora le preguntó a Maura sobre sus implantes y ya ahí había dado a conocer su decisión de retirarlos. “En cuanto a la prótesis mamaria me puse poco acorde a mi cuerpo de ese tiempo, pero me crecieron con los años a mi gusto y he pensado en reducir el volumen”, contó en la red social.

“Ya llevo muchos años, no me arrepiento en lo absoluto, fue una de las mejores decisiones, pero quizás ya cumplí el ciclo”, concluyó.

Pronto mostrará el resultado, sin embargo, por ahora precisó que “aunque aún no me vea 100%, ya que estoy parchada, pero me siento muy feliz y eso es lo más importante”.