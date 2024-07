Nicolás Solabarrieta se sinceró sobre los conflictos con su padre Fernando: “Hay ciertos límites que no se pueden cruzar”

El chico reality Nicolás Solabarrieta se confesó sobre su comentada relación con su reconocido padre, Fernando, la cual está resquebrajada después de los diversos problemas personales que ha tenido el comentarista deportivo, y las diferencias que existen sobre el camino de vida de su retoño, en específico su decisión de entrar a un reality show.

Esta conversación se dio en el último capítulo de “Ganar o servir” después de que Pangal Andrade le preguntó por qué quiso ser futbolista. “Pasión de toda la vida, desde muy chico”, comentó antes de asegurar que no volvería a intentarlo.

“Cuando era muy chico mi papá me llevaba a los estadios para ver los partidos. Yo no quería ir, y en un momento se me prendió ese bicho”, confesó Nicolás.

La relación de Nicolás y Fernando Solabarrieta

Andrade le consultó si es cariñoso su padre, y él dijo que sí, “mi viejo es cariñoso, es buena gente, pero de repente hay ciertos límites que no se pueden cruzar. Báncame po’”. Solabarrieta comentó que su padre le cuestionó su decisión de entrar a “Tierra Brava”.

Él reveló que le decía “en qué momento pasé de un hijo que estudia en la universidad a entrar a un reality”. Esto ocasionó una grieta en su relación, “ahí nos peleamos, justo antes de entrar le dije ‘no quiero estar peleado contigo, no entraré al encierro teniendo esto en la cabeza’. Así que hablemos, nos abuenamos y entré”, agregó.

“Para mí el orgullo no pasa por ahí. Ya cuando pasan otras cosas, tienes que poner ciertos límites. Esperemos que con el tiempo se pueda solucionar. Es peludo”, cerró.

Hace unos días, al joven influencer también se le consultó sobre su relación con sus padres, y su respuesta sobre Fernando llamó la atención de muchos. “Con mi mamá está muy bien, la amo. Sobre mi papá prefiero no hablar. Hablar de los problemas con mis papás es algo que prefiero dejar en la privacidad”, confesó en una entrevista a la Revista Sarah.