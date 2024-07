“No era una persona generosa”: Willy Geisse contó la firme sobre su experiencia trabajando con Carola de Moras

El productor de eventos, Willy Geisse, fue a sentarse al panel del programa de farándula de TV+, “Sígueme”, en donde el tema en cuestión fueron las últimas declaraciones de la animadora Carola de Moras, quien aseguró que su atractivo físico le jugó una mala pasada y fue detonante de muchos prejuicios.

PUBLICIDAD

“A mí me ha costado mucho en este medio, porque han sido súper injustos conmigo y no es que estoy llorando ahora, no. Siempre se me han puesto perchas, así como ‘no, es que es muy linda’, ‘es que ella era modelo’ y etiquetas que me desafiaron a trabajar más duro, a ser mejor profesional, a prepárame mucho más”, le contó De Moras a Eugenia Lemos en su podcast “Dale Color”.

De Moras habló sobre el trabajo que hizo para poder pararse en la Quinta Vergara. “No es que fui al Festival de Viña y me voy a preocupar sólo de la ropa, voy hacer lo que yo sé hacer que es verme bien, pero también voy a sacar lo mejor de mí, que es mi talento comunicacional. Trabajé con Maitén Montenegro, con Claudia Berger, con una fonoaudióloga y con un periodista. Te mueres como trabajé, clases de teatro, clases de danza, llegaba a llorar”, comentó.

Carola de Moras Instagram

La experiencia de Willy Geisse con Carola de Moras

Al momento de comentar los dichos de Carolina De Moras, el productor de eventos señaló que “me parece raro todo lo que dice, porque fue una figura importante en ese minuto y estaba muy resguardada y blindada en muchas situaciones”.

“Lo que pasa es que sería interesante que el equipo, el entorno de ella, hablara de cómo es ella como persona, sería interesante saberlo para ver las dos partes. Yo trabajé con ella en un programa y lo que yo sentía siempre, es que no era una persona generosa”, agregó.

Geisse comentó que ha trabajado con Julia Vial y Karen Doggenweiler, a quienes calificó como generosas con él. “Me han ayudado porque yo soy productor de eventos, no soy periodista, ni soy comentarista. Soy un productor de eventos que lo invitan a ciertos programas. Nunca noté que fuera una persona amorosa, por lo menos con el equipo y conmigo”, reveló.

A modo de ejemplo, Willy Geisse señaló que a él no le gusta interrumpir, y esperaba el diálogo. “Pero cuando tú quieres hablar y no te dejan, es incómodo. Por el lado de ella, lo que pasaba era lo siguiente: tirabas una broma y no pasaba nada”, concluyó.