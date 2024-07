“O los agarro pobres o cag...”: Cristina Tocco recordó su romance con Carlos Menem y aseguró que no le regaló ni plata para la micro

La actriz y exvedette argentina Cristina Tocco se sentó junto al cantante nacional, Luis Jara, en su estelar de conversación “Al piano con Lucho”, en donde recordó su romance con una célebre figura de la historia, el expresidente argentino Carlos Menem, antes de que se convirtiera en una célebre figura de la política del país trasandino.

PUBLICIDAD

“Esto fue antes incluso de que él fuera gobernador (1973 fue su primer mandato en dicho cargo)”, comenzó Tocco, quien lo conoció gracias a amigos en común antes de que ella cumpliese 22 años. “Era fantástico, lo que pasa es que acá un poco lo ridiculizan”, agregó.

“Hablo con mucho respeto, porque tiene un preciosísimo hijo, Máximo que es un guapo, que salió la mamá por supuesto, por el papá no había mucha expectativa”, dijo entre risas. “Te lo digo muy en serio, la mitad más uno de las mujeres estaban enamoradas de Carlos Menem”, añadió.

“De verdad que era un tipo con un carisma y una seducción. Era tan cara de palo, pero que lo manejaba con esa impronta que él tenía, tan audaz, tan especial. Lo manejaba con mucho charm (encanto)”, continuó Cristina.

Cristina Tocco Captura: Al piano con Lucho

“Si todos la hacen de oro, yo la hago de hojalata”

Ya entrando a recordar su romance con la expareja de Cecilia Bolocco. “Él siempre fue muy menuda, era su contextura física, tenía más pelo y patilla que cuerpo, pero era ese carisma que tú le hablabas y lo encontraba como Brad Pitt”, confesó.

Cristina Tocco reveló que él la invitó cuando asumió como gobernador de La Rioja, y la dejó en la lista bajo un cargo inventado para que pudiera asistir. “Él todavía no era ni gobernador cuando yo lo conocí, pero ya sabíamos que estaba en una carrera política”, recordó la argentina.

Luis Jara la interrumpió para consultarle si es que él tenía dinero cuando salía con ella. “Nunca me enteré, a mí no me regaló ni un boleto para la micro para mí”, contó.

“Si todos la hacen de oro, yo la hago de hojalata. O los agarro pobre o los agarro cagados, es una cosa increíble, te lo juro por Dios”, dijo riéndose y corrigiendo que tuvo que haber tenido alrededor de 19 años.