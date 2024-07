“Qué saquen a este hu*** atorrante de ahí”: Pablo Herrera se fue con todo en contra de Nicolás Maduro

El cantante Pablo Herrera se caracteriza por sus incendiarias opiniones políticas, hace unos meses dejó la grande tras su opinión con la población extranjera en nuestro país, y ahora vuelve a comentar un tema de contingencia mundial: las elecciones de Venezuela.

Él estuvo presente en el capítulo del martes del programa “El juego de la verdad” de la Radio La Metro, en donde manifestó su opinión con respecto a la reelección de Nicolás Maduro. “Me ha tenido muy consternado el tema de las elecciones en Venezuela. El robo a mano armada delante de todo el mundo”, partió

“La pena de los venezolanos frente a la Embajada acá en Providencia. Te juro ¡Qué horror, hueón! ¡Me da una rabia!”, agregó el cantante, quien dijo al respecto al resultado de la votación que “dado al perfil del hueón, no esperaba otra cosa”.

“¡Maduro es un concha...!”

“Es la primera vez que yo veo al pueblo de Venezuela que está en las calles, como hicimos nosotros hace tantos años. Y esto créeme que no para. Yo no le doy más de un mes, la presión va a ser tan grande que lo van a sacar. Los mismos venezolanos, si no pueden permitir tener una persona así”, continuó.

“El hueón es desquiciado, tú no puedes tener en el siglo XX (estamos en el siglo XXI) a un dictador. A dónde se ha visto esa huea. Venezuela es un país de gente súper educada, ya está bueno que saquen a este huéon atorrante de ahí. Y eso que estoy cuidando mis palabras... ¡Maduro es un concha...!”, lanzó Herrera.

A finales de abril del año pasado, Pablo Herrera se refirió al pueblo venezolano que está en nuestro país. “Nos costó años recuperar la democracia en Chile, pero los venezolanos se arrancan de su país, son cobardes en ese sentido porque deberían quedarse y sacar a Nicolás Maduro del poder. Si quieren venir a Chile, deben respetar nuestro país, punto”, lanzó.