“¿Sabes qué más, chinito? Me caes bien y todo, pero te da miedo”: Sebastián Ramírez se lanza contra Yuhui en “Gran Hermano”

Comenzaron los momentos de tensión dentro de la casa de “Gran Hermano”, y en esta ocasión fue el turno de Sebastián Ramírez y Yuhui Lee.

Todo comenzó cuando “Tatán” encaró a su compañero de encierro por, supuestamente, mentirle a Michelle Carvalho sobre su defensa a Yuyuniz Navaz y aseguró que solamente quería quedar bien con el resto de las personas del encierro. Cabe destacar que el participante chino estuvo en medio de la pelea y le gritó “cállate” a la brasileña.

Estas palabras molestaron a Yuhui, quien en pocos segundos reaccionó de una manera agresiva y desafiante en contra de Sebastián.

“Chao no más (...) ¿Sabes qué más, chinito? Me caes bien y todo, pero te da miedo decir la verdad”, afirmó Ramírez.

Mientras lo acusaba de mentiroso, Yuhui intentó defenderse como pudo, pero perdió la paciencia y llegó a usar palabras de mayor calibre.

“¡Cállate, conchetumadre! Nadie puede hablar sin respeto con los mayores, ¡cállate! No te tengo miedo, imposible” (sic), le dijo, mientras lo apuntaba.

“Chino, no te he faltado el respeto, sal de acá. Tú me estás sacando la madre a mí”, le alegó Sebastián, quien en varias ocasiones aseguró que Yuhui lo insultó en tres ocasiones.

Lee tuvo que ser sacado de la escena por Linda y Carlyn, quienes se llevaron al jugador al sótano y le aconsejaron que no tenía que caer en el juego de Ramírez.

Eso sí, Yuhui lanzó una inesperada frase que sorprendió a sus compañeras, y es que al parecer le gusta el conflicto. “Empezó el show, me gusta”, comentó con una sonrisa.

Reacción en redes sociales

Esta pelea no dejó indiferente a los televidentes, quienes dieron sus opiniones en las redes sociales sobre el conflicto que remeció a la casa más famosa del mundo.

“Al final Yuhui es el único que ha tenido las pelotas para encarar al payaso del Weastian, NADIE MÁS”; “Aguante Yuhui, nadie entiende como Sebastián sigue estando en realitys con ese nivel de agresividad”; “Yo creo que choca mucho ver esas facetas tan puestas de él y creo que es porque Yuhui sí exagera su lado “tierno”, y se hace el tonto en a veces. Ahora, sobre la agresividad tiene mucho que ver con su cultura, los chinos gritan fuerte y son tal cual enojados”; “Nunca pensé que estaría de acuerdo con Sebastián ... Yuhui tiene 34 años y se comporta como un niño”; “El Yuhui sin lentes es entero brígido, es como la Cony con su peto”; fueron algunos de los comentarios en X.

Reacción pelea de Yuhui y Sebastián en Gran Hermano | X

