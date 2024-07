Tommy Rey reveló la difícil realidad de su vida laboral: tuvo que trabajar mientras estaban velando a su mamá

Patricio Zúñiga, más conocido popularmente como Tommy Rey, se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles que tuvo que pasar a causa de su trabajo, y es que no pudo estar presente en la última despedida de su madre.

Así lo confesó el mismo cantante en una conversación con Página 7, en donde confidenció una de las desventajas que ha tenido que sortear por su vida laboral.

“Esto es así, lamentablemente, es nuestro trabajo, pues tenemos que entregar alegría en el escenario olvidando los problemas”, contó el músico al mencionado medio.

En cuanto a su madre, el cantante expresó que ella “partió el 17 de septiembre, en esos días que teníamos mucho trabajo”.

“Me fui al velorio de ella, porque yo vivía en otro lado, estuve ahí sufriendo un poco, pero de ahí me tuve que ir a trabajar. Nos tocó ir a las fondas del Parque O’Higgins”, contó, revelando que después de ese evento tuvo que llegar a otro.

Cabe recordar que los grupos chilenos son los más cotizados en estas fechas, Fiestas Patrias, siento el liderado por Tommy Rey una de las agrupaciones con la agenda más llena.

Se subió al escenario, a pesar de todo

En este contexto, es donde Zuñiga aseguró que sus compañeros de banda fueron un pilar fundamental en este momento, de hecho, destacó el incondicional apoyo de ellos.

“Cuando me tocó ir al funeral de mi mamá, fueron mis compañeros, fueron todos a estar conmigo, así que fue algo extraordinario”, aseguró el artista de 80 años.

Finalmente, Patricio reveló que esto le afectó en uno de sus conciertos y que de hecho, se quebró mientras estaba cantando uno de sus temas.

“Después de que pasó todo esto con mi mamá, seguimos trabajando por ella (...) Cuando concluí de cantar en un local en el que estábamos, terminé el show interpretando el tema Angustia, y se me cayeron las lágrimas, no aguanté más, fue terrible, no soporté más”, cerró al medio ya mencionado.