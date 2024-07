“Yo veo cuando un hombre quiere a una mina”: Facundo realiza nueva escena de celos a Oriana Marzoli por acercamiento con Raimundo

Las escenas de celos en la relación entre Facundo González y Oriana Marzoli han sido rutina dentro de “¿Ganar o Servir?”, y es que ambos participantes han demostrado ser bastante intensos con respecto a sus sentimientos por el otro. Ahora fue el turno del argentino, quien encaró a la española por un acercamiento con Raimundo Cerda.

Cabe destacar que entre la chica reality y el exGran Hermano hubo un fugaz romance, que incluyó besos y varias caricias, pero todo se terminó con la llegada del trasandino.

Mientras que Oriana dejó atrás este amorío de encierro, Facundo sigue insistiendo que el joven de 25 años aún tiene sentimientos por la española.

“Te quiere jod… Yo veo cuando un hombre quiere a una mina. Trata de fijarte en cómo lo manejas. Prefiero que juegues con Luis a éste que yo sé que te quiere. Tú eres coqueta, yo lo sé, porque yo también soy coqueto. Pero cuando me canse me voy a fastidiar, no te voy a decir nada. No es primera vez que pasa”, le aseguró el trasandino, algo enfadado.

Por su parte, Oriana intentó calmar a su pareja y le aseguró “estoy contigo y me encanta estar contigo. Soy la primera que pude haber estado ahí, pero estoy contigo. No me hagas arrastrarme. Me encantas tú”, enfatizó la rubia.

La advertencia de Oriana

Al rato, González continuó con sus reclamos, la española no aguantó la escena y le paró los carros inmediatamente.

“No me provoques y yo no te la devolveré, ¿vale? Todo lo que hagas y me moleste te lo voy a devolver, cada cosa. Así soy yo. Si me pones los cuernos te voy a ser infiel antes de dejarte, para que lo sepas”, amenazó, haciendo referencia a las cosas que ha hecho dentro del encierro, entre ellas el beso con Julia Fernandes.

“Está bien, pero eso no va a pasar, porque te amo”, respondió Facundo, ya más tranquilo.