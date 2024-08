Facundo se la jugó para conquistar el corazón de Oriana Marzoli: hizo una serenata y le cantó temas de Juan Gabriel y de Luis Miguel

No todo es discusión y celos en la relación de Oriana Marzoli y Facundo González, y es que el romance entre los participantes de “¿Ganar o Servir?” cada vez va más en serio y quedó demostrado con una romántica acción que realizó el argentino en el más reciente episodio del programa.

Fue Botota Fox quien planificó organizar una serenata para la española, y para ello convocó a su pareja, a quien convenció en solamente unos segundos y comenzaron a coordinar todos los detalles de este tierno gesto.

Por su parte, Facundo le puso todo su talento y se personificó vistiéndose de charro, esto para poder interpretar algunos románticos temas a su amada. “Las bolucedes que me haces hacer”, expresó mientras se ponía el disfraz que facilitó la producción de Canal 13.

En tanto, Fran Maira llevó a la española, engañada, al balcón. “¡Ay no que cringe! ¿Qué es esto? ¿Es malo?”, se preguntaba Oriana mientras subía la escalera.

El repertorio del argentino incluyó “Así fue” de Juan Gabriel y “La media vuelta” de Luis Miguel, esto mientras el transformista lo acompañaba con una guitarra.

La reacción de Oriana

Este inesperado gesto de Facundo sorprendió totalmente a Marzoli, quien reaccionó con vergüenza a la situación puesto que no es mucho de estos gestos “románticos” en público.

“¿Qué broma es esta?”, se preguntó. Mientras que Botota le dijo: “Oriana Marzoli, Facundo ha querido entregarle una serenata a esta hora de la noche, espero que se lo tome con respeto”, le pidió.

Posteriormente, González le confesó públicamente a la española que la quiere mucho y ambos se besaron.

“Delante de la gente me da como mucha vergüenza (...) No me cantes nunca más, no delante de la gente, que me va a dar un infarto”, le rogó la participante del reality al argentino, quien aseguró que tuvo “los huevos” para hacer la acción y que nadie más lo habría hecho.