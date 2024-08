“Fue mucha la denigración, nadie me defendió”: Sebastián Ramírez protagonizó polémica escena antes de abandonar “Gran Hermano”

El más reciente capítulo de “Gran Hermano” estuvo lleno de polémica, y es que mostraron los verdaderos motivos por los cuáles Sebastián Ramírez decidió abandonar “la casa más famosa del mundo”.

Cabe recordar que el participante tuvo que ser sancionado por la producción del reality tras una intensa pelea con Manuel, en donde le tiró dos vasos de agua al cuerpo del italiano. Esto causó que inmediatamente pasara a placa de eliminación.

Ahora, en este contexto, CHV mostró las escenas previas antes de la salida de Tatán del espacio, en donde aseguraba que el reality era “fome” y que parecía un convento. Asimismo, aseguró que fue “denigrado” por una de sus compañeras.

“Están todos sensibles, menos mal me voy ahora”, declaró durante su conversación con Pedro Astorga, haciendo referencia a Camila Power, con quien terminó su romance por su actitud dentro del encierro.

“Estoy chato, me aburrí”, afirmó Sebastián, mientras agregaba que se sentía solo.

Acto seguido, el jugador lanzó ácidos comentarios en contra de sus compañeros de encierro y también de la producción del programa.

“Aprendan hueones fomes (…) me encapsularon, soy de otro planeta, nadie me entiende, dale color, sácame de acá”, manifestó cuando miraba a una de las cámaras, pidiendo su mochila para guardar sus cosas.

“Me voy (…) ellas pueden put***, la Chama me denigró como hombre, que era un cochino, que era asqueroso”, aseguró, recordando su pelea con la venezolana.

“Fue mucha la denigración, nadie me defendió, me da lo mismo, acá me defiendo solo y me voy solo”, agregó sobre la discusión.

El último show de Sebastián

“No supieron valorar al mejor del mundo (…) me voy por cosas personales”, expresó a sus compañeros, antes de tomar sus cosas y marcharse de la casa.

Eso sí, antes de que “Gran Hermano” le abriera las puertas, Sebastián nuevamente se fue en contra de Manuel y lanzó agua a la cama del participante.

Asimismo, le lanzó unas fuertes palabras antes de irse: “No tienes ni un brillo, nadie te va a ver ahora (...) No tienes unas pizca de vio, italiano al peo, no tienes sangre italiana (sic)”, fueron algunas de los insultos.

Destacamos que esta no es la primera vez que Sebastián renuncia a “Gran Hermano” justo antes de tener que enfrentarse a la placa de eliminación, ya que, en la primera temporada, el participante abandonó el espacio en más de una oportunidad tras verse sobrepasado por el encierro.