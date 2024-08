“Hubo un beso cuneteado...”: Titi García-Huidobro reveló detalles desconocidos de su cita con Luis Miguel cuando ella tenía 17 años

Asegurando que “hubo un beso cuneteado, pero no pasó nada más”, la conductora de radio y televisión, Titi García-Huidobro reveló algunos detalles desconocidos de su cita con el cantante mexicano Luis Miguel, cuando ella tenía apenas 17 años y el Sol de México estaba en uno de los puntos más altos de su carrera.

La conversación se dio en el programa “Cómo estamos Hoy!” de Tevex, instancia donde Titi García-Huidobro le relató a sus compañeros cómo se gestó la cita con Luis Miguel y qué pasó entre ambos.

“Era muy perna como para algo más”

De esta manera, la conductora del programa recordó que todo ocurrió cuando fue Miss 17, instancia en la que el dueño de la revista cumplió su sueño de conocer al artista mexicano.

“Yo vi que me coqueteó, pero se dio cuenta inmediatamente que no tenía ninguna posibilidad conmigo, yo tenía 17 años y era muy perna como para algo más (...) Era complicado, íbamos a cargo de la gente de Miss 17, nos cuidaban porque éramos menores de edad. Le regalé una colección de revista, la idea era sacarse una foto con él, pero antes de irme se me acercó un manager para proponerme cenar con Luis Miguel”, contó Titi sobre el encuentro con el Sol de México.

En ese sentido, agregó que la encargada de resguardar a las concursantes de Miss 17 no la dejó quedarse en Viña del Mar, por tanto se devolvió a Santiago, “y mi mamá me estaba esperando para llevarme donde él”.

Así que su mamá la llevó a la esperada cita con Luis Miguel. “Estaba tan nerviosa que no recuerdo qué comimos”, admitió, mientras que luego de varias preguntas de su compañero Daniel Valenzuela, Titi García-Huidobro reconoció que sí “hubo beso cuneteado, pero no pasó nada más”.

“Yo pongo en duda que no haya pasado nada más”, cerró bromeando Daniel Valenzuela, luego de haber escuchado toda la onda que había entre su compañera y el Sol de México.