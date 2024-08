Karina habló sobre su polémica salida de “Gran Hermano”: “su chico” se gastó 600 mil pesos para votar en su contra

Karina Jerez se convirtió en la última eliminada de “Gran Hermano” con un 86,3% de los votos del público, esto tras un polémico paso en la casa más famosa del mundo.

En una conversación con LUN, la ahora chica reality aseguró que no volvería a entrar a un encierro y que su familia estaba desesperada por sacarla del programa. De hecho, aseguró que su pololo gastó una buena cantidad de dinero para votar en su contra.

“Mi hermana me contó que se gastó 600.000 pesos. Se acordaba cuando Michelle (Carvalho) decía Karina al 3331 iba y votaba . Mi mamá también quería que yo saliera, estaba muy intranquila”, comentó la modelo al medio.

Sobre su experiencia dentro del encierro de CHV, comentó que en más de una ocasión se sintió “incómoda” y que “lo pasé mal”.

“Me costó mucho. En cada actividad me dolía el estómago. Yo no quería que se dieran cuenta que estaba nerviosa, prefería verme derecha y tranquila”, confesó.

Esta misma forma de mostrarse dentro del encierro provocó varias reacciones del público, a quienes no les gustó su actitud y se proyectó como si fuera una persona “pesada”.

“Yo me vi y muchas cosas de las que dijeron (de mí) sí, se vieron así. Yo creo que tuve una coraza para protegerme de las burlas, de las casi peleas (...) fue mi modo de supervivencia”.

De hecho, Karina comentó que estuvo de acuerdo con algunos de los comentarios que leyó en redes sociales y que estaban bien. “Lo poco humilde, prepotente, como ‘¿qué onda esta mina?’... eso fue lo transmitió. Me faltó sonreír, yo sonrió mucho”.

¿Se arrepiente de su paso por Gran Hermano?

“Me hubiese gustado mostrarme sin la presión que yo tenía por mis sobrinos, que no quería que me vieran haciendo nada malo. Al entrar a un reality tienes que defenderte y al no hacerlo te empiezas a achicar. Mi premio fue no haber reaccionado impulsivamente, me siento tranquila por eso. Si me haces poner en la balanza qué prefiero: que piensen que soy prepotente versus que fui una mina agresiva, peleadora y gritona, prefiero lo primero”.

Eso sí, Jerez afirmó que su pasada por el reality de CHV no la ayudó mucho a cumplir sus objetivos puesto que solamente subió 10.000 seguidores en su cuenta de Instagram. “No valió la pena. Si pongo las cosas en la balanza, lo que yo viví y cómo me sentí, no valió la pena (...) Es un error que no volvería a cometer. Me sentía como un ratón de laboratorio”, sostuvo.

Sobre un posible repechaje, Karina comentó que no existe posibilidad, argumentando que no entraría nuevamente a la casa por “el poder que tiene Michelle, no me gustaría jugar su juego, prefiero dar un paso al costado”.