La increíble cifra que ha ganado Taylor Swift con ‘The Eras Tour’

Taylor Swift confirmó que es la cantante más importante hoy día gracias a “The Eras Tour”, la gira musical con la que ha recorrido y sigue recorriendo varias partes del mundo, logrando hacer soldout en poco tiempo.

Por si fuera poco, a finales del año pasado estrenó la versión película de su gira mundial y acabó rompiendo más récords de taquilla, coronándose como uno de los filmes musicales más exitosos de todos los tiempos.

“The Eras Tour” finalizará en diciembre de este año y se calcula que recaude más 2 mil millones de dólares, pero, ¿cuánto de este dinero acabará en los bolsillos de Taylor Swift?

¿Cuánto se va a llevar Taylor Switf por ‘The Eras Tour’?

Si bien “The Eras Tour” ha estado recaudando una gran cantidad de dinero, todas esas ganancias no irán a parar a los bolsillos de Taylor Swift, ya que una gira está costeada por varios patrocinadores, que a su vez van costeando todos los gastos que se van generando, como el sueldo del personal y el costo de los equipos.

Si bien se desconoce la cantidad exacta que se llevará exactamente la intérprete de “Who’s Afraid of Little Old Me?”, algunos medios estadounidense han compartido estimaciones de lo que gana con cada concierto.

La revista Variety logró contactar con alguien de producción y le reveló que Taylor Swift se estaba ganando 14 millones de dólares por cada presentación de “The Eras Tour”, no obstante, otra fuente le dijo que se estaba llevando 17 millones de dólares por cada concierto.

Forbes había dicho que la cantante ganaba entre 10 y 13 millones de dólares por cada show, lo que también es una cantidad increíble. Se cree que la pandemia la ayudó mucho, porque sus fanáticos tuvieron que esperar un par de años para poder verla cantar en vivo.