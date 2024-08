Benjamín Vicuña se refirió a la animación de programa sobre parejas infieles: “me sentí como pescado en el agua”

El actor nacional Benjamín Vicuña se encuentra probando nuevas cosas en el ámbito profesional y esta vez quiso emprender un nuevo camino: ser animador de un reality de parejas infieles llamado “La isla de las Tentaciones”.

El proyecto de Amazon Prime se estrenará el próximo 9 de agosto, en donde uno de los presentadores será el chileno junto a Flor Peña, actriz argentina. En el espacio se ponen a prueba parejas chilenas y argentina que intentan ser conquistadas por los “tentadores y tentadoras más hot”.

En este contexto, es donde el actor habló con ADN sobre esta nueva faceta en su carrera profesional. Según las palabras del actor al medio ya mencionado, el proyecto “promete y cumple” y deja atrás temas tabú de la actualidad, poniendo estos sobre la mesa.

“Estamos orgullosos... se instalan varios temas sobre la mesa, temas que incomodan, como hablar de las diferentes formas de amar, del poliamor, la lealtad, la fidelidad, las parejas abiertas, la monogamia, de algunas cosas que están caducadas, como los mandatos”, relató el actor.

“Es un programa que te interpela, que te cuestiona como espectador... Nos pasaba, nos íbamos para la casa después y nos quedábamos pensando en cómo se vive el amor en estos tiempos”, agregó, a modo de reflexión sobre lo que vio entre los participantes.

Lo más complicado para Vicuña

Asimismo, Benjamín comentó que “lo más difícil es no juzgar, estar ahí, empatizar, contener”, aseguró puesto que es una “situación límite”, tanto para los participantes como para los animadores.

Sobre si le resultó complicado adaptarse al espacio de romance, Vicuña fue bastante sincero y comentó que se sintió bastante cómodo en el formato.

“Hay cosas que me costaron y otras que me sentí como pescado en el agua, jajá. Reconozco que me enganché con el formato, ahora entiendo por qué tiene tantos fanáticos”, cerró