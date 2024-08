Daniela Aránguiz se sincera por acuerdo con Maite Orsini: “Si el precio de proteger a mi hija es callarme, lo voy a hacer y no me arrepiento”

Daniela Aránguiz se ha visto envuelta en varias polémicas durante estos días, y es que la panelista de farándula tuvo que enfrentar una audiencia tras una querella que interpuso Maite Orsini por los cargos de injurias y calumnias.

Cabe recortar el Cuarto Juzgado de Garantía determinó que la exchica reality no podrá referirse a diputada del Frente Amplio de ninguna forma, ni mostrarla a través de redes sociales, por televisión, es decir de ninguna manera pública. No puede nombrarla ni tener ningún contacto con ella por un periodo de dos años.

En este contexto, es donde Daniela explicó que aceptó el acuerdo propuesto en la audiencia para proteger a sus hijos, sobre todo a su retoña de 17 años, quien tendría que haber declarado como testigo.

Según Aránguiz, este sería el principal motivo por el cual aceptó el trato y decidió terminar rápidamente con el juicio. “Mañana mi hija tenía que ir a declarar, y yo ayer la llevé a comprar un montón de cosas para una actividad que se está haciendo en su colegio, y yo pensé, sentada ahí ¿Qué hago?, la hago declarar y la expongo a todo esto mediático”, indicó en el más reciente capítulo de “Sígueme”, a solo horas de la audiencia.

“Porque es muy difícil, siendo una Daniela Aránguiz, poder cuidar a los que uno ama y que no los toquen, o la dejo vivir su etapa y que lo pase bien en su colegio. Si el precio de proteger a mi hija es callarme, lo voy a hacer y no me arrepiento... Pero quiero dejar en claro, ‘miedo, sólo le tengo a Dios’”, aseguró

Audiencia Maite Orsini contra Daniela Aranguiz 01 DE AGOSTO DEL 2024 / SANTIAGO Daniela Aránguiz durante la salida del Centro de Justicia. La diputada Maite Orsini arribó este jueves al Centro de Justicia para la audiencia en el juicio contra Daniela Aránguiz. La parlamentaria estuvo acompañada por Jorge Valdivia. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO (VICTOR HUENANTE/Victor Huenante)

El consejo de Aránguiz

Posteriormente, Daniela aprovechó sus minutos en pantalla para darle un consejo a las mujeres con respecto a sus relaciones amorosas, esto luego de ver como Maite llegó a los tribunales acompañada de Jorge Valdivia, su exmarido.

“Un consejo a las mujeres ‘no den tanto por amor, no le regalen su vida, ni su juventud a ningún hombre, porque ese hombre va a estar mañana apoyando a la mujer que destruyó a tu familia’”, cerró.