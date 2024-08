Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorciaron: revelan el motivo que desencadenó la separación

Este viernes 2 de agosto de 2024 se anunció que Jennifer Lopez y Ben Affleck decidieron poner fin a su matrimonio debido a desacuerdos insuperables. Según fuentes cercanas a la pareja, recogidos por Daily Mail, se prevé que la pareja presente la documentación de divorcio antes de que termine el verano en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El lanzamiento de la línea de cócteles llamada Delola por parte de Lopez en abril de 2023 fue uno de los factores principales detrás de la ruptura.

El conflicto por Delola

El rango de cócteles de Jennifer Lopez, Delola, se señala como el detonante de la crisis en la relación. Ben Affleck, quien ha batallado con la adicción al alcohol por mucho tiempo, resultó severamente afectado por este emprendimiento.

“La colección de licores de Lopez fue el detonante”, mencionó un amigo de Affleck al Daily Mail. Esta fuente apuntó que el apoyo de Lopez hacia la ingestión de alcohol para “relajarse y soltarse”, por parte de Affleck, fue interpretada como un agravio personal.

La presentación de Delola ocurrió al mismo tiempo que aumentaban las fricciones entre ellos. “La campaña promocional de Lopez se interpretó como un agravio personal”, detalló otra informante al periódico sensacionalista británico.

Jennifer Lopez Mientras la acusan de fingir una crisis con Ben, la cantante lucha por su matrimonio (Michael M. Santiago /Netflix, Getty)

Las otras diferencias que los distanciaron

Además de la disputa en torno a Delola, los contrastes en la forma de vivir también emergieron como un problema considerable. Aunque Ben Affleck prefería llevar un estilo de vida discreto, Jennifer Lopez se inclinaba por mantenerse siempre en la mira del público.

Un informante confesó al Daily Mail que “su obsesión con la fama se convirtió en demasiado para él”, añadiendo que Lopez poseía una necesidad continua de estar ante las cámaras y ser venerada por los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Otra fuente de conflicto fue la compra de una propiedad en Beverly Hills valorada en 68 millones de dólares. Affleck percibió esta adquisición como un derroche innecesario. Personas próximas al actor confesaron al Daily Mail que "nunca se sintió como un hogar para él", lo cual exacerbó las diferencias respecto a las decisiones financieras y estilos de vida.

El impacto del documental de Jennifer Lopez

La divulgación del documental de Jennifer Lopez, This Is Me... Now: A Love Story, también tuvo un impacto significativo en el debilitamiento de la relación. Ben Affleck mostró su resistencia al proyecto y su malestar por la revelación de su vida privada al público. “No quería que su historia de amor fuera contada de manera tan pública”, indicó una fuente al mismo periódico.

Luego de su divorcio, Ben Affleck compró una casa en Los Ángeles cercana a la de su exmujer Jennifer Garner, pagando por ella 20,5 millones de dólares. De acuerdo con datos de ET, el intérprete está en búsqueda de un cambio beneficioso que facilite la coparentalidad de sus hijos.

En relación a Jennifer Lopez, que conmemoró su cumpleaños 55° junto a sus seres queridos en Nueva York recientemente, está decidida a mantener una actitud positiva. Según un informante del Daily Mail, la estrella pop está “trabajando duro para conservar una actitud optimista y concentrarse en los aspectos positivos de su existencia”. Como resultado, ha decidido poner fin a su tour de verano para invertir más tiempo en su círculo íntimo de familia y amigos.

Una separación anunciada

La pareja que contrajo matrimonio en Las Vegas en 2022 y realizó otra ceremonia en Georgia, no ha sido observada junta desde hace tiempo. En este momento, ambos están concentrados en sus retoños: los mellizos de 16 años de Lopez y los tres de Affleck, de 19, 15 y 12 años.

Aunque “los papeles del divorcio están completos, pero aún no se han entregado”, de acuerdo con informantes cercanos a la pareja, se prevé que difundirán una declaración conjunta cuando la ruptura se vuelva oficial.