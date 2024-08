“No es la primera vez que están juntos”: aseguran que Pamela Díaz y Marcelo Salas tendrían un “fogoso” romance

Un nuevo romance habría comenzado en el mundo de la farándula, y esta vez estaría protagonizado por Pamela Díaz y un astro del fútbol nacional, hablamos de Marcelo Salas.

La información fue revelada por Carla Ballero en el más reciente capítulo de “Sígueme”.

La panelista del programa lanzó la bomba sobre este nuevo y “fogoso” amorío, el cual habría comenzado hace algunos meses luego de que la chica reality finalizara sus proyectos de telerrealidad con Canal 13.

“No es primera vez que están juntos, es un reencuentro...”, dijo la mujer en el espacio de TV+, agregando que La Fiera y el Matador habrían retomado un romance, que al parecer tuvo un primer episodio hace varios años.

“Cuando Pamela Díaz sale del reality se encuentran y comienzan a salir, y desde entonces no han dejado de salir”, afirmó Ballero sobre esta exclusiva.

Asimismo, la exchica del Morandé con Compañía añadió que al entorno de Pamela no le agradaría mucho esta relación puesto que en la primera experiencia que tuvo con el ex seleccionado de La Roja, no la pasó nada bien y sus amigos no lo olvidan.

Las palabras de Pamela Diaz

Eso sí, Pamela Díaz no se quedó callada y se comunicó con otra de las panelistas del programa, Daniela Aránguiz, para dar su versión sobre este nuevo rumor que la tiene como protagonista.

La Fiera habló mediante mensajes de Whatsapp con la compañera de Carla, a quien le habría negado rotundamente su romance con el exjugador del River Plate y dio a entender que tal vez es Carla quien tenía un amorío.

“El lunes les voy a contar lo que sé de Carlita (Ballero) y muchas gracias por darme esta pasada, y capaz que la que está teniendo algo ahí, sea ella”, fue el mensaje que le habría enviado Díaz a Aránguiz, tipo advertencia, en la más reciente transmisión del programa.