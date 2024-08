Oriana Marzoli se enfureció después de acusar trampa en un juego: se fue en contra de Daniela Colett y Luis Mateucci

El animador Matías Vega llegó con una actividad para distender a los participantes de “Ganar o servir”, sin embargo, este no fue el resultado final ya que se desató una feroz pelea entre Oriana Marzoli, Daniela Colett y Luis Mateucci.

Las mujeres del grupo de los sirvientes se enfrentó a la de los señores en donde tenían que saltar hacia una porción de la cancha según la instrucción del animador. Ellas tenían que irse al lugar blanco cuando éste era indicado, al naranjo o al azul de acuerdo al mandato de Matías Vega.

Al final de la competencia quedó Julia Fernandes, Blue Mary y Oriana, las dos últimas por el lado de los señores y la primera como la única representante de los sirvientes. Julia, con el propósito de confundir a su rival, cantó otra instrucción, lo que ocasionó que Oriana perdiera.

Finalmente, Julia se quedó con el triunfo ante la cantante urbana, y Pangal Andrade se quejó que le han hecho mucha trampa. Daniela Colett no desperdició la oportunidad de refutarle al capitán de “Soberanos”, y dijo que no sabían perder, esto despertó la furia de la venezolana-española.

“Sí sabemos perder. La que no sabe perder eres tú que te has quejado en todas las pu** pruebas y te has equivocado mil veces, en las competencias y te quejas todo el rato hija. Encima, no digas que somos unos picados, no me toques los cojones. Si es trampa, es trampa”, le reclamó.

Cuando Luis Mateucci intervino a favor de Dani, Oriana arremetió contra él también por haber perdido el Círculo de fuego contra Austin. “Soltaste la pelota todo reventado contra Austin. Hashtag: reventado, así que cállate”, le gritó a su expareja, quien soltó una risa.

El round con Luis Mateucci

En el siguiente juego los Señores resultaron ganadores porque Luis y Dani fueron descalificados por hacer trampa. Entonces, Daniela molesta, se retiró de la actividad. “Ésta está loca, yo la he defendido a muerte”, se dijo Marzoli, y Luis intervino para defender a la brasileña: “Oriana, no te vengas a hacer la pobrecita. No te dijo nada y le dijiste que era una reventada”.

“¿Pobrecita de qué? ¿Dónde está la pobrecita? Mírame. Es una reventada si me estaba diciendo que no sabía perder”, exclamó Oriana, mientras Mateucci corrigió que se lo estaba diciendo a Pangal. “Por pringada me toca esto, pero nada más que hacer. ¿Dónde está? ¿Llorando? ¡La que sabía perder!”, gritó, mientras Luis fue a buscar a Dani para que retornara a la actividad.

En la prueba final, de las preguntas de ingenio, llegado el turno de Dani ella admitió que le soplaron la respuesta. “Yo no soy una tramposa”, aseguró la brasileña.