“Quería entrar a la fama limpia”: Raimundo Cerda le prestó ropa a Fran Maira y aseguró que Guarén no quería que la asociaran a su amiga

En el capítulo de ayer de “Ganar o servir” se emitió la esperada conversación entre Fran Maira y Valentina Torres, más conocida como “Guarén”, después del quiebre de su amistad de más de 7 años. Mientras ellas conversaban apartadas de todos, un grupo estaba atento a esta interacción y especulaban sobre lo que sucedió.

Afuera de la cocina estaban Botota Fox, Raimundo Cerda, Luis Mateucci, Daniela Colett y Nicolás Solabarrieta hablando sobre el conflicto. “La Guarén la dejó supuestamente botada. Y además unas amigas parece que trataron súper mal a la Fran”, comentó la comediante, a lo que el exparticipante de “Gran Hermano” entregó su teoría.

“Yo ya saqué la hueá, la Guarén sabía que se iba a hacer famosa y quería entrar a la fama limpia, sin que la juntaran con nadie”, dijo Cerda. Esto en alusión a que Fran Maira fue una de las personas más criticadas después del reality de Chilevisión. “Que no la asociaran con la Fran”, secundó Botota.

Raimundo Cerda Captura: Canal 13

La defensa de Rai y Nicolás

“Puras hueas están hablando. Es mentira, todo mentira”, dijo el pololo de Guarén, Nicolás Solabarrieta. La transformista preguntó si es que era tan grave lo que sucedió entre ellas, y su novio dijo “no hay una discusión entre ellas, no es que pasó algo en particular. Se distanciaron”. Rai siguió defendiendo a su amiga y agregó que “pero la distancia la tomó la Guarén, no la Fran, a eso voy”.

Por su parte, el hijo de Fernando Solabarrieta seguía prestándole ropa a su novia: “igual, si es que alguna vez no respondió un mensaje, es porque la Guarén es así. O sea, los que hablan con la Guarén por WhatsApp saben que es colgadísima”.

A pesar de esto, Botota Fox no le dio la razón con ese punto, ya que mencionó que ese caso era distinto porque eran amigas de hace años con Francisca. “Yo creo que la Guarén se quiso distanciar porque la imagen de la Fran...”, dijo el comediante, y Rai completó la oración diciendo que “no le convenía”.