“Sentí que te olvidaste que yo soy la única que estuvo contigo....”: la sincera y tensa conversación Fran Maira y Guarén en “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Fran Maira y Valentina Torres, más conocida como “Guarén”, protagonizaron una sincera y tensa conversación sobre su amistad.

Cabe recordar que fue hace solamente un par de días que reveló los motivos del distanciamiento, uno de ellos tenía relación con la actual relación de la exTierra Brava con Nicolás Solabarrieta.

Ahora, Fran se acercó a Valentina y le pidió que conversaran. Y aunque no dijeron expresamente el problema que tuvieron, dieron algunas pistas.

“Cuando entraste a ‘Tierra Brava’ estaba demasiado feliz por ti, te pensé mucho, por fin todo lo que conversamos se iba a lograr. Pero cuando saliste me sentí súper decepcionada, me dejaste de hablar, desapareciste. Todas las cosas que me dijiste fueron súper fuertes”, le reclamó.

Por su parte, Guarén hizo un intento de mea culpa y pidió a disculpas a su examiga. “Ahí me equivoqué yo, y te pido perdón de todo corazón por haberte dicho en ese momento eso. Me pasé tres mil pueblos, y nunca encontré el momento para hablarte. Pero yo tengo algo contigo, y es que no puedo verte así. Por eso me escapé de la situación, porque no quería ver algo que no quería aceptar. Y sé que eso está mal”, aseguró.

“Si hubiera sido al revés, yo jamás te habría dejado sola. Y cuando dices que me estabas viendo destruirme, tú no eres nadie para juzgarme a mí, porque tú has hecho lo mismo. Por eso me dolió tanto, porque yo vi todo tu proceso también. Sentí que te olvidaste que yo soy la única que estuvo contigo cuando no tenías casa. Estabas priorizando a gente que no te conoce de verdad”, contestó, enigmáticamente, Fran.

La pelea con Pamela Díaz

Adicionalmente, ambas conversaron acerca de un incidente que les ocurrió tras la salida de Guarén de “Tierra Brava”, cuando Pamela Díaz tuvo un tenso encuentro con Fran en un evento, donde la joven se sintió pasada a llevar.

“Hubo una humillación de ella en mi cara. No me conoce, no puedes juzgar a una persona que no me conoce, que no tenemos nada en común y que tiene 20 años más que yo. Está loca, nunca he hablado de ella”, contó Fran sobre dicho incidente con “La Fiera”.

“Yo no estuve presente cuando pasó eso. Me escribiste después para contármelo, le pregunté a ella qué pasó, y me contestó: ‘Ah, la h… que no entiende mis bromas’”, argumentó la Guarén, en defensa de su ahora amiga farandulera.

“No fue una broma. (Pamela) Fue terrible de mala onda en mi cara. Aparte que le pregunté si tenía un problema conmigo y miró al cielo y no me dijo nada. Igual a ella y a la otra mina me las paso por el c…, lo que me importa es tu reacción frente a esa situación. Porque si hubiera sido al revés yo soy capaz de matar a alguien por ti. Si hoy la Oriana te hace algo así a ti, la mando a la m…, no lo permitiría”, aseguró Maira, revelando que fueron dos situaciones bastante parecidas, una con Pamela y otra con Daniela Aránguiz.

“Fueron dos situaciones y me expuse porque me dijiste otra cosa. Me hubieras dicho antes que les caigo como el p… La h… fue tan mala onda, que no entiendo el por qué”, insistió al respecto.

¿Se terminó la amistad?

Finalmente, la exGran Hermano confesó a su examiga que aún se siente dañada por lo ocurrido. “Por más que yo te ame, y seas el amor de mi vida, aquí se quebró algo. Siento que en una relación las cosas se cultivan y se nutren, y tú lo dejaste de lado. Para mí los códigos son súper claros, no puedo hacer como si nada haya pasado si hubo un daño. Me sentí abandonada en un mal momento, hubiera querido sentirme acompañada”, le indicó.

Entonces, Guarén se lamentó por sentir que pasar por “Tierra Brava” la cambió un poco. “Siempre fui súper comunicativa, muy de expresarme y de piel, pero todo ese tacto se me fue al salir del reality, no sé por qué”, admitió.

“Fue la fama, la nueva vida, las nuevas juntas. Además, con tu nueva pareja que es más conservador, y cuando saliste cerraste el OnlyFans y caché altiro que querías cambiar la imagen. Y al final me diste a entender que yo te estaba ensuciando la imagen. Me lo dijiste, y tú hacías lo mismo, es lo que sentí. Te veía de afuera que lo pasabas la r…, te fuiste a vivir con tu pololo, ibas de evento en evento, y yo lo pasé pésimo, y te lo dije. Éste fue el peor verano de mi vida, lo pasé muy mal, y este programa me ayudó a salir adelante. Yo a ti jamás te hubiera dejado sola, menos en un mal momento, te hubiera buscado, hubiera dado todo, hubiera matado a un h… por ti”, le repuso Fran.

En este momento, Guarén rompió en llanto y admitió que para ella también ha sido un momento difícil.

“Realmente me duele. Y perdón porque hayas pasado esas cosas y porque te hayas sentido así, nunca fue mi intención. Me equivoqué, no tiene nada de malo aceptar que sentiste que fui una mala amiga. Si te sentiste pasada a llevar por mí, te pido perdón. Por primera vez me equivoqué en algo contigo y eso destruyó algo que me duele demasiado. Y yo siempre te voy a defender, porque he matado gente por ti en silencio, sin decirlo, tenlo claro”, le aseguró a Maira.

Para cerrar, Fran fue conciliadora y generó una reconciliación con Guarén. “A pesar de todo, voy a estar para ti siempre, y me encantaría darte otra oportunidad si se da”, le dijo.

Finalmente, conmovidas por la sincera conversación, ambas examigas se reconciliaron por el momento y lo sellaron con un gran abrazo.