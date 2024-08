“Si yo vengo a este programa es para competir, y si no me dejan…”: Pedro Astorga se enojó con Diana Bolocco por nueva regla en “Gran Hermano”

Pedro Astorga protagonizó un tenso momento durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, y es que al participante le molestó la nueva regla que impuso la producción del reality de CHV.

Todo comenzó cuando dieron a conocer que participantes forman parte de la placa de eliminación de esta semana, los cuales son: Yuyuniz Navaz, Camila Andrade, Patricio, Chama, Manuel, Felipe y Michelle.

Eso sí, la placa tuvo una pequeña variación luego de que Astorga salvara a la brasileña. De igual manera, Pipe salió tras ganar la competencia de salvación, así que ambos aseguraron una semana más en la casa más famosa del mundo.

Aunque lo que más llamó la atención de este episodio fue una noticia que entregó Diana Bolocco a los jugadores, la cual tiene relación con el líder de la semana. La animadora informó a los participantes que en esta segunda temporada del reality los participantes no pueden ser líder por dos semanas consecutivas.

Pedro Astorga en Gran Hermano Captura: CHV

Esta noticia provocó la molestia de Astorga, quien durante las tres semanas de transmisión ha ocupado este puesto. “Te quiero comunicar a ti y a toda la casa de una regla que tiene que ver con el liderazgo. A partir de ahora, el líder no se puede repetir dos semanas consecutivas”, comenzó.

“Tú puedes volver a ser líder Pedro, pero no la semana que viene para darle oportunidad a otros compañeros, para que haya alternancia en el cargo, que siempre es positivo y es sano. Tú podrás volver a ser líder, pero no la semana que viene, pero si la siguiente se entiende ¿no?”, mencionó Diana en la transmisión en vivo.

El enojo de Pedro

Al escuchar estas palabras, el deportista inmediatamente preguntó: “Eso significa, que supongamos en la prueba del líder, ¿no puedo competir?”, consultó, a lo que Diana le contestó que no.

“Sí, se entiende. Si, o sea, si entro por alguna cosa a este programa, es para competir y si no me dejan competir, porque soy bueno compitiendo, es una lata, pues, que quieres que te diga”, expresó Pedro.

Minutos después y luego de dar a conocer su salvado, Astorga nuevamente dio su punto de vista frente a esta nueva regla. “Si está bien. No, no es que me ponga triste, me da rabia. O sea, si yo vengo a este programa es para competir y si no me dejan, fácil la decisión, la verdad”, aseguró.