“Me tenía chato”: Cristián Sánchez reveló que una vez intentó terminar su relación con Diana Bolocco, pero no le resultó

Cristián Sánchez se sinceró con el animador Martín Cárcamo en el programa de Canal 13, “De tú a tú”, y habló sobre su vida romántica con Diana Bolocco. Este romance tuvo dos peticiones de matrimonio, e incluso existió el intento infructífero de terminar la relación de parte del animador.

Al recordar cómo comenzó su historia de amor con Diana, Cristián contó que él se casó por primera vez a los 25 años, la cual fue de una corta duración. “Del período de matrimonio mismo no tengo muchos recuerdos. Fue un buen matrimonio pero estábamos en paradas diferentes”, opinó al respecto el periodista.

En los años siguientes Cristián pasó por varias relaciones no tan estables, coincidiendo con su ingreso a la televisión. Hasta que seis años después, cuando conducía el programa de Canal 13 “Alfombra roja”, conoció a Diana Bolocco.

“Me enganché automáticamente. La Diana me voló la cabeza, de verdad. La primera noche que pasamos juntos me acuerdo de haber estado abrazados como cucharita y respiré profundo y dije ‘Esto es, de aquí no me muevo’. Fue algo mágico. Fue una elección así, ¡paf!, esto es lo que quiero para mi vida”, aseguró sobre su esposa.

Según recordó la misma Diana, quien se unió a la conversación, Cristián le pidió su mano en matrimonio dos veces, una en la calle y otra varios años después, de vacaciones por Europa con el clan Bolocco, cuando puso el anillo sobre la torta de cumpleaños de Diana.

“Yo iba a soplar las velas, veo el anillo, y me dio una vergüenza…”, confesó la también animadora.

Su casi término con Diana

Con respecto a su infructífera ruptura, esto partió después de que Cristián habló sobre su historial amoroso, y Diana aseguró que él nunca terminó con ninguna polola. “No tiene carácter para eso”, bromeó. Ella echó al agua a su marido y dijo que él intentó separarse de ella, pero no dio resultado.

Al momento de explicar por qué sucedió esto, Sánchez partió diciendo “me tenía chato. qué más argumento que eso. La había conocido recién, habíamos empezado a salir y me fui al sur con unos amigos”. Diana lo llamaba constantemente, y a la décima llamada, él se animó a terminar con ella después de tres semanas de pololeo.

La hermana de Cecilia se objetó esto y le cuestionó su decisión, ella le advirtió que si terminaba con ella no había vuelta atrás. “Me tuvo así media hora y yo quería volver a la joda con mis amigos, y por cansancio le dije: ‘ya, OK, sigamos’. Y seguimos hasta el día de hoy, por cansancio”, bromeó Sánchez.