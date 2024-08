“Un tipo medio raro”: Francini reveló haber sufrido de un cáncer que debió tratarse con tratamiento que le envejeció la piel

La bailarina brasileña Francini Amaral sorprendió esta semana al revelar en un programa de televisión que hace poco más de una década debió enfrentar un complejo diagnóstico de cáncer, que bien pudo haber derivado en una leucemia de no haberlo tratado en 2013.

Fue en el late “Todo va a estar bien”, de Eduardo de la Iglesia, donde la bailarina reveló que el motivo de su gran cantidad de lunares en el cuerpo fue por motivos de un “tipo medio raro de cáncer” que se le manifestó en la piel.

“Yo en 2013 tuve un tipo medio raro de cáncer, entonces todos los años debo revisarme con mi dermatóloga, que es oncóloga”, inició Amaral, cuya revelación sorprendió al conductor del espacio de Vía X, quien le consultó si ese “tipo de cáncer era de piel”.

“No era de piel, pero se manifiesta en la piel”, aclaró la brasileña, quien explicó que en un principio su enfermedad “se manifestó con manchitas blancas, como si tuviera micosis; como si fuera psoriasis”.

“Y después de tres, cuatro años, entre búsqueda y búsqueda, me crucé con esa doctora, y justo ella era especialista en esa enfermedad y me trató”, explicó la bailarina, cuyo tratamiento para controlar su cáncer fue uno donde debía ingresar a una cámara muy parecida a las del solarium, donde en pocas sesiones fue radiada al punto de envejecer su piel en 10 años.

Lo único que me asustó bastante, y por eso me cuido harto, es que mi cáncer si evolucionaba en esa época, pasaba de una a leucemia — Francini Amaral

“La palabra cáncer es potente, pero lo primero que ella (su doctora) me dijo fue que el diagnóstico de vida no me iba a cambiar; si yo me cuidaba, estaba todo bien, y de por vida”, indicó.

“Lo único que me asustó bastante, y por eso me cuido harto, es que mi cáncer si evolucionaba en esa época, pasaba de una a leucemia”, finalizó.