Florencia Araneda dejó Miami porque “siempre sentí que mi lugar era Chile” y descartó de plano hacerlo para entrar a un reality

Florencia Araneda, la hija de 20 años del matrimonio entre el animador Rafael Araneda y la exfigura televisiva Marcela Vacarezza, ya está de regreso en Chile y lo hace porque nunca se halló tan cómoda en Miami, Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Según confesó este domingo en un medio de circulación nacional, desde hace por lo menos dos meses venía cuajando la idea del retorno, uno que si bien afectó en lo emotivo a sus padres, siempre contó con el apoyo de ellos.

El amor de Florencia Araneda por Chile

“Siempre quise volver, nunca me sentí tan hallada en Estados Unidos. Me hice un buen grupo de amigos, fui al colegio y ahora estoy en la universidad en Estados Unidos, pero siempre sentí que mi lugar era Chile. Cuando venía a Santiago a ver a mi familia, que está acá, y a mis amigas, me encantaba estar acá”, explica en lun.com.

“Mucha gente se quiere ir a Estados Unidos, pero yo llegué más grande a vivir allá y en Chilr tenía mi vida armada. Y en la medida que iban pasando los años nunca encontré mi lugar. Así que igual me vengo tranquila porque gracias a mis papás pude vivir la experiencia”, reflexiona la joven, quien asume que su nostalgia hacia su país era algo que su familia ya intuía.

Siempre quise volver, nunca me sentí tan hallada en Estados Unidos — Florencia Araneda

“A ellos no les sorprendió mucho. Comencé a hablarlo con mi mamá, que me entendió súper bien y me ayudó a planteárselo al papá. Él también me entendió súper y ambos me apoyaron en todo. Creo que todos sabían que yo me devolvería”, puntualiza Florencia, quien en este regreso a Chile lo hará en solitario, ya que arrendó una propiedad en la capital.

“Es mi primera vez viviendo sola. Arrendé un departamento ciento por ciento vacío, así que tuve que armarlo desde Estados Unidos. Trabajé en conjunto con la tienda Rustic-chic y cuando llegué, el departamento estaba casi listo. Así que de inmediato me sentí en casa otra vez”, cuenta.

“La idea es reactivar mis redes sociales, que es algo que me encanta. Era un beneficio estar en Estados Unidos para mis redes sociales, pero también creo que en Chile puedo darles más fuerza. Y claro, tengo que trabajar para mantenerme y cubrir algunos gastos”, aclara Florencia, quien de plano descarta que su vuelta al país esté vinculada a un posible ingreso a un programa de telerrealidad.

PUBLICIDAD

“No regresé para entrar a un reality, para nada. A mí me gustan mucho más las redes sociales que la televisión. No me gusta la tele y no me sentiría cómoda en un reality, no calza con mi personalidad. A la que le gustan los realities es a mi hermana, Martina”, explicó.

“Por mi familia voy a ir lo más que pueda. Además, tenemos que grabar el podcast (‘Tenemos que hablar’, que lo comparte con su papá Rafael, Marcela y sus dos hermanos, Martina y Vicente). Ya hicimos la primera temporada y se vendrá la segunda”, finalizó.