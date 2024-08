“Muchas puertas se me cerraron”: Antonella Ríos se sinceró sobre las consecuencias de vender contenido para adultos

La actriz Antonella Ríos estuvo a cargo de la última noche del capítulo estreno de “La Divina Comida”. Una vez que se sentó a la mesa junto al actor Álvaro Gómez, la bailarina Viví Rodríguez y el comediante Álex Ortiz, este último le consultó sobre su incursión en la venta de contenido para adultos.

Él destacó que es una de las precursoras de este movimiento en Chile, y ella partió señalando “yo no me siento orgullosa o que me haga feliz particularmente algo así. No es que haga eso y diga ‘oh qué entretenido hacer esto’. Lo hago por consecuencia de algo que me hace sentido y no se me hace tan difícil porque de alguna manera me siento cercana con el erotismo”.

“No es que no me de cuenta de que a partir de eso, muchas puertas se me cerraron. He sido castigada por eso en el fondo, y estigmatizada porque claro tiene que ver con un camino que yo tomé y tengo que asumirlo por un lado. Hago contenido para adultos, contenido erótico que se adapta a lo que yo quiero y no se me escapa de las manos”, continuó.

¿Se arrepiente o no?

Vivi le consultó si se arrepiente de haber abierto un perfil en la plataforma, y ella comentó que “no, pero tampoco soy promotora de las plataformas. Por ejemplo si alguien me pregunta si lo recomiendo, no, no lo recomiendo”.

“Obviamente, existe un daño colateral, socialmente hablando. Existe una especie de ‘discriminación’, no estoy llorando”, aclaró.

Con respecto a la motivación detrás de aventurarse a vender contenido erótico, la actriz contó que “yo me lo hice principalmente porque en un momento estaba perdiendo mi departamento y lo tenía que pagar. Había que pagar, estábamos en pandemia, no había trabajo y lo hice”.

“Eso obviamente trae consecuencias del entorno. Me imagino que los actores me deben re pelar”, cerró Antonella Ríos.