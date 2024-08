Soledad Onetto compartió un profundo texto tras cumplir 6 meses como mamá: “Vamos día a día, sin mayores expectativas”

El 2 de agosto, el pequeño hijo de la periodista de Canal 13, Soledad Onetto, cumplió 6 meses de edad. No sólo Borja está de aniversario, sino que la profesional también celebra medio año como mamá, ya que es madre primeriza.

PUBLICIDAD

Este domingo en su cuenta de Instagram, ella publicó tiernas fotos de su bebé y junto a esto, una profunda reflexión sobre esta nueva etapa de su vida. “Siempre pensé que los 6 meses de Borjita marcarían un punto de inflexión en mi maternidad. Imaginé que encontraría nuevas perspectivas en el asombroso, indescriptible y demandante camino de ser madre. Así fue”, comenzó.

“Lo primero (que probablemente la mayoría de las mamás sienten), es nostalgia por ese pequeñito, indefenso, dependiente y difícil de ‘manipular’ que es un recién nacido. En mi caso además de su tamaño, se mantuvo tan latente el miedo a que dejara de respirar, que la vigilancia fue de tiempo completo”, confesó.

“Fueron meses difíciles pero hoy miro sus fotos y lo extraño; y en mis sueños vuelvo a acurrucarlo y sostenerlo casi sin peso entre mis brazos. Pero ese tiempo ya pasó. Hoy convivo con un ser que se está acostumbrando a las rutinas, aprendiendo juntos en el proceso de lactancia que es difícil y requiere tiempo y compromiso”, añadió la periodista.

“Aprendiendo a vivir”

Soledad ahondó en lo que ha significado el proceso de amamantar a su pequeño. “Hoy lo lindo de la lactancia es nuestra conexión; cuando Borja me mira, ríe y sé que está disfrutando y fortaleciéndose. ¿Cuánto más dure? El tiempo lo dirá. Porque ese es otro de mis aprendizajes. Vamos día a día, sin mayores expectativas salvo disfrutarnos y asumir su necesidad de mí como el acto más genuino de amor”, escribió.

“Borja me ama sin juzgarme (aún), no tiene expectativas; sólo da y recibe como un acto natural, un acto de fe y entrega. Y lo necesito tanto a él, que ya perdí la cabeza. Amo nuestros tiempos juntos, en ruido y en silencio, cuando jugamos con nuestras manos y nos miramos sin cansarnos… Amo cantarle inventando historias cuyas rimas no calzan y también me sorprendo corrigiéndolo para encauzar su temperamento, añadió la periodista.

“Escribo mientras Borjita intenta hacer caca, probando posiciones y haciendo fuerza; aprendiendo lo básico, pero también lo más complejo… Aprendiendo a vivir”, cerró Soledad Onetto.