“Un día llegó...”: Cecilia Bolocco reveló cómo reaccionó su hijo Máximo a su famoso “Boloccazo”

La dupla de madre e hijo, Cecilia Bolocco y Máximo Menem, se dirigieron al bar del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, para darle a los chilenos un vistazo en la vida privada de la exMiss Universo y su heredero. Ellos hablaron sobre los sustos de salud que ambos han pasado.

El animador Julio César Rodríguez le hizo una pregunta al hueso a la “Reina de Chile”, si es que tiene pensado volver a la televisión. “No tengo tiempo”, confesó la empresaria, quien aseguró que está abocada a su Fundación Care, y adelantó que se viene otro proyecto, pero no tenía que ver con la pantalla chica.

Cecilia contó que Máximo la anima para que vuelva a la televisión, y le preguntaba constantemente por qué no volvió y por qué no volvía a animar el Festival de Viña. “Él me quería ver en todos los escenarios”, agregó.

Julio César le consultó si es que ha revisado los videos de su mamá en la televisión, y la animadora respondió por él y dijo que sí. “Un día llegó tarareando la canción del Festival de Viña. Le dije: ‘Y eso Máximo, ¿de dónde lo sacaste?’”, contó.

Bolocco relató que su hijo le hacía indirectas por el famoso “Boloccazo”, levantando su brazo para imitar la pierna de su madre. Esto despertó una ola de risas en los presentes, y dijo que se rió cuando Máximo hizo alusión a ese percance.

Cecilia Bolocco y Máximo Menem Captura: CHV

El paso de Máximo Menem en “Top Chef”

A raíz de las cámaras, JC le consultó a Máximo si es que le gustó participar de “Top Chef VIP”, y él respondió que “lo pasé muy bien, conocí a gente increíble. Me sentí muy cómodo, nunca había estado en tele al aire. No tengo mucho más qué decir”.

Rodríguez introdujo un clip de la participación de Menem en el estelar de cocina de la misma señal, en donde se le ve complicado mientras hace un brazo de reina. Ante esto, la chef Fernanda Fuentes bromeó “que el hijo de una reina haga un mal brazo de reina para otra reina ¡Imperdonable! El brazo de la Chechi le tienes que poner”.

El hijo de Cecilia dijo que estaba exquisito, y su madre confirmó que es un muy buen cocinero. “Tiene muy buena mano, tiene muy buena sazón”, aseguró Bolocco, quien dijo que ella estuvo detrás de la decisión que participara de “Top Chef VIP”, aseguró.