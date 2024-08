Vanesa Borghi celebró sus ocho meses de embarazo con potente reflexión: “Por mi parte también existen muchos miedos...”

La animadora argentina Vanesa Borghi está radiante en la víspera del nacimiento de su primer hijo, que ya cumplió 8 meses de gestación. Este hito lo celebró con una publicación en su cuenta de Instagram, en donde escribió un reflexivo y sincero texto.

“Ya son 8 meses …Te amamos demasiado gordito, pronto estarás con nosotros, ansiamos ver tu carita, saber cómo eres. Por mi parte también existen muchos miedos, ansiedad, incertidumbre”, partió escribiendo en la descripción de un video que la muestra posando para la cámara con un vestido negro y su vientre pronunciado.

“Es otra etapa y si bien es algo que soñamos como papás, es un cambio grande en la pareja, en el trabajo, muchas veces implica soltar, tratar de no controlar todo (cosa que se me hace muy difícil) porque no se puede”, continuó.

“Sentir miedo como madre es normal, pero trata de apoyarte en familiares, amigos, recuerda que no tienes que hacerlo todo sola… ¿Sentiste miedo en el embarazo y cuando nació tu bebé? Esa típica pregunta, ¿lo estaré haciendo bien?”, cerró la argentina.

Las reflexiones de Vanesa Borghi

Su fecha se está acercando y con esto durante estos últimos días, Borghi ha publicado diversas reflexiones con respecto al embarazo. “Este proceso es distinto para cada una de nosotras, no juzgues, sólo trata de comprender, de ponerte en el lugar de esa mamá que desde el amor hace lo que siente que será mejor para ella y su bebé”, hizo un llamado.

“Trata de acompañar, de contener, estoy aprendiendo, gracias por entenderme... ¿A cuántas nos gustaría que en lugar de criticar o juzgar estuvieran simplemente a nuestro lado?”, cuestionó.

Anteriormente, Vanesa escribió sobre los cambios físicos que experimentan las mujeres en este proceso. “El embarazo trae muchos cambios, físicos, hormonales, incluso es una mezcla de sentimientos y síntomas, pero es tan impresionante como crea vida a diario”, comenzó.

“Gracias cuerpo por proteger y nutrir a nuestro gordito, agradezco cada latido, cada patadita y por ser el hogar perfecto para nuestro bebé”, cerró.