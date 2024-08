Carla Jara reveló detalles desconocidos sobre relación con Diego Urrutia: se mandaban “fueguitos” por las redes y él la invitó a un show

Carla Jara sigue dando que hablar por su vida amorosa, y esta vez es por su romance con Diego Urrutia, el joven humorista que conquistó su corazón tras su bullado quiebre con Francisco Kaminski.

Fue hace un par de semanas cuando la rostro de TVN y el triunfador del Festival de Viña del Mar revelaron su amorío mediante una publicación en sus redes sociales.

Ahora, Carla ya habla abiertamente de la situación y en una conversación con la revista Sarah, la exchica Mekano reveló cómo fueron las primeras interacciones con el comediante.

“Es una mariposa en la guata”, partió señalando la exMekano sobre este romance.

De igual manera, se refirió a ciertos rumores de parte de los cibernautas, quienes aseguraron que se trataba de una relación de marketing o de una campaña, a lo que Carla comentó: “Sí, es real. Y ojalá nos salga una campaña”, afirmó Jara a la revista.

En relación a cómo se conocieron, Jara contó que “lo conocí en el programa Ahora Caigo (TVN)”. “Ahí conversamos, nos reímos, hubo química. Nos empezamos a seguir en redes sociales, comenzamos a darnos “likes”, a mandarnos “fueguitos”, lo normal (ríe). Un día me invitó a un show, lo fui a ver y ahí empezamos a salir, a conocernos, es un tipo encantador, muy divertido”, aseguró.

“En el día a día es así, su cabeza siempre está pensando en la talla. Creo que cuando te hacen reír y cuando esa junta con el tipo que te gusta es tan entretenida, es bacán”, añadió.

¿Fue una venganza?

Acto seguido, el medio le consultó a Carla si es que este nuevo y público pololeo fue parte de una venganza tras la infidelidad de su expareja con Camila Andrade.

“No, para nada. De hecho, yo no lo hice público, fue él”, afirmó la exchica Mekano. “Él me dijo un día que iba a subir unas imágenes, le dije que no lo hiciera. A los días me volvió a preguntar y le dije que sí, no había maldad en ese posteo, al contrario. Él me dijo que quería hacerlo porque no había razón para esconderlo y tenía razón”.

“Yo soy una mujer soltera y tengo todo el derecho a rehacer mi vida, a conocer a alguien, quizás fue muy pronto pero las cosas tienen que pasar, y si tenían que pasar ahora, está bien”, expresó.

Eso sí, cuando le dijeron que si estaba enamorada de Diego, Jara comentó que esas eran “palabras mayores”, pero que “esta es la etapa rica… él puso ‘me enamoré’, pero nos estamos conociendo, estamos felices”.

Una cosa importante, es que la exchica Mekano aún no le presenta Diego a su hijo Mariano, aunque sí sabe de su existencia.

“Tienen varias cosas en común. Diego es más chico, entonces quizás por ahí podrían conectar, pero estoy respetando sus tiempos, que llegue el momento en que Mariano lo quiera conocer. No voy a imponerlo de ninguna forma”, detalló.